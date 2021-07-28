Daily Telegraph: у Китая нашли вторую площадку для запуска ядерных ракет

С разницей в несколько недель эксперты нашли уже вторую площадку, где, как предполагается, Китай строит шахты для запуска межконтинентальных ядерных ракет, пишет The Daily Telegraph. При этом неясно, есть ли в шахтах ракеты либо же они пока пусты. Однако, по оценке экспертов, это придаёт Китаю дополнительный вес на переговорах.

Китай строит вторую базу, способную хранить десятки межконтинентальных баллистических ракет, пишет The Daily Telegraph. Об этом стало известно благодаря снимкам, сделанным со спутника.

Большая площадка — более 777 кв.км — находится в Синьцзянском районе. Аналитики считают, что там может быть 110 шахт для запуска ракет.

Они проанализировали снимки с гражданского спутника, на которых видно часть пустыни Гоби, где, как считается, находятся лагеря перевоспитания уйгурских мусульман. Там они заметили ряд больших надувных домов, которые обычно используются строителями военных баз, чтобы спрятать от чужих глаз работы, которые они ведут под землёй.

При этом всего несколько недель назад на северо-востоке Китая в районе Юймэнь эксперты заметили другую площадку для запуска ракет, где, как предполагают, может быть 120 шахт.

Сам Китай утверждает, что у него минимальный арсенал ядерного оружия для сдерживания, который оценивается в порядка 300 боеголовок. Для сравнения — у США и России стратегические арсеналы по 5 тыс. единиц.

Некоторые эксперты предупреждают, что ядерный арсенал Китая в ближайшее время может вырасти в несколько раз. Но есть мнение, что он носит сугубо характер сдерживания. «Если вы строите шахты, это не означает, что вы должны их все заполнить ракетами», — приводит автор статьи слова эксперта из Массачусетса.

По его оценке, две площадки дают китайскому правительству разные варианты для дальнейших действий, так что многие шахты сейчас могут быть пустыми, а заполняться могут постепенно, по мере необходимости. При этом Китай получает больший вес в вопросе контроля над вооружениями.

Недавно лидер Китая пригрозил «ударить по голове» любой иностранной державе в случае, если она станет задирать Пекин. «Мы никогда не позволим какой-либо иностранной силе задирать, притеснять или подчинить нас», — приводит The Daily Telegraph слова Си Цзиньпина.