Times: Китай ударными темпами наращивает свой ядерный арсенал

Китай ведёт в пустыне рядом с городским округом Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе строительство новой базы для размещения ядерных ракет, сообщает The Times со ссылкой на спутниковые снимки. По данным британского издания, снимки строящегося военного объекта общей площадью 800 кв.км, который возводится неподалёку от «печально известных» лагерей для уйгуров-мусульман, стали «очередным свидетельством» того, что Пекин начал самым решительным образом наращивать свой ядерный арсенал.

Как напоминает обозреватель The Times, создание новой базы идёт примерно в 386 км к северо-западу от ещё одного строящегося комплекса ракетных шахт, обнаруженного несколько недель назад в окрестностях городского уезда Юймэнь, также располагающегося на значительном удалении от внешних границ страны.

По информации газеты, объект рядом с Хами был опознан двумя исследователями НКО «Федерация американских учёных» Мэттом Корда и Гансом Кристенсеном, которые ранее сообщили американским СМИ, что и данная база, и соседний комплекс в районе Юймэня вместе знаменуют собой «самое серьёзное наращивание Китаем своего ядерного арсенала в истории».

Как отметили Корда и Кристенсен, после ввода обеих баз в эксплуатацию на первой из них будет размещено 110, а на второй — 120 шахт для межконтинентальных балистических ракет (МКБР), в результате чего общее количество известных стационарных пусковых шахт в Китае увеличится приблизительно в десять раз.

«Количество строящихся китайских шахт превышает число МКБР шахтного базирования в России и соответствует примерно половине общего арсенала американских МКБР, — предупредили учёные. — Программа Китая по строительству шахт является самым масштабным проектом такого рода со времён холодной войны, когда ракетные шахты создавали СССР и США».