WT: с бомбой уже не только Россия — в США призывают к пересмотру стратегии ядерного сдерживания

Стратегия США по ядерному сдерживанию устарела и нуждается в пересмотре, так как в её рамках Вашингтон уделяет слишком много внимания парированию внезапной атаки со стороны России и Китая и слишком мало — варианту обострения обычного конфликта, пишет The Washington Times со ссылкой на мнение профессора политологии Йельского университета Пола Брэкена. При этом, по его словам, США неправильно оценивают ядерную политику Китая, а также должны подготовиться к тому, что рост ядерного арсенала Пекина подольёт масла в огонь мировой напряжённости.

Стратегия США по ядерному сдерживанию устарела и нуждается в корректировке с тем, чтобы она подходила для применения при более вероятных сценариях вроде ядерного конфликта, который разворачивается как продолжение обычной войны с Китаем или Россией, пишет The Washington Times со ссылкой на мнение профессора политологии Йельского университета Пола Брэкена.

В частности, в ходе слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам Брэкен заявил, что США уделяют слишком много внимания тем сценариям ядерной войны, которые представляются наименее вероятными. По его словам, около 90% всех усилий в стратегической сфере военные на данные момент направляют на сдерживание внезапной ядерной атаки со стороны Китая или России, в то время как лишь 10% внимания уделяется варианту со случайным конфликтом.

«Я бы сказал, что у нас, в общем-то, слишком много сдерживания против внезапного нападения, — объяснил профессор. — Поэтому я не стал бы возражать против снижения степени этого сдерживания в пользу акцента на другие контексты и сценарии. Учитывая, что США могут воевать буквально на пороге у государств, которые располагают ядерным оружием.., — это реальная проблема сдерживания».

Между тем, опасность ядерного конфликта возросла с учётом того, что противостояние между Вашингтоном и Москвой теперь осложняется как тем фактом, что Китай активно наращивает свой ядерный арсенал, так и появлением новых экзотических стратегических вооружений у России. При этом ряд других держав также увеличивают свой ядерный потенциал.

«Мы сейчас живём в многополярном ядерном мире, — сообщил Брэкен. — Бомба есть уже не только у России. По словам директора национальной разведки, Китай работает над тем, чтобы удвоить свой ядерный арсенал. Через 10 лет у Пакистана может быть 300 единиц ядерного оружия. Если Китай и Пакистан нарастят свои арсеналы, то крайне маловероятно, чтобы Индия не ответила им той же монетой».

Что же касается России, то она создала подводный беспилотник, на борту которого есть 100-мегатонная боеголовка, способная создавать цунами, которые могут стирать с лица земли города и порты. Москва и Пекин также работают над созданием крупных арсеналов ядерных ракет малой и средней дальности, что говорит о том, что они готовятся к сценарию, при котором обычный конфликт может обостриться до ядерной войны.

В этом контексте Брэкен считает, что ядерные силы Китая станут наиболее значительным источником стратегической напряжённости, так как Пекин развивает собственную ядерную триаду из ракет, подводных лодок и бомбардировщиков. При этом, по его мнению, американские эксперты неправильно оценивают как опасность со стороны относительно небольшого ядерного арсенала Китая, так и его политику, в рамках которой Пекин отказывается от первого ядерного удара.

«Такая узкая постановка проблемы нуждается в серьёзной корректировке», — подчеркнул профессор.

По мнению Брэкена, на данный момент непонятно, разработал ли Китай доктрину для применения ядерного оружия. Неясно также использует ли он его в случае начала конфликта на Тайване или Корейском полуострове.

«Прочитав китайскую ядерную доктрину, я, как уже было сказано, убедился в том, что они её не до конца продумали, — считает он. — Декларируемая Китаем ядерная доктрина не охватывает широкую номенклатуру вариантов, выходящих за её узкие рамки».

Тем не менее, наращивание ядерной мощи даёт Коммунистической партии Китая новые возможности в плане политического давления и шантажа.

«Этот потенциал может быть направлен на сдерживание неядерного вмешательства США с помощью рисков применения ядерного оружия, которое способно нивелировать эффект от новых американских технологий вроде кибератак и сверхточных ударов», — отметил Брэкен.

Вместе с тем, по словам профессора стратегии Военно-морского колледжа Эндрю Эриксона, на протяжении следующих 10 лет США и Китай будут вести всё более активную пикировку, которая, однако, не будет доходить до уровня реального боестолкновения. В частности, Пекин уже проводит крупномасштабные операции в так называемой серой зоне, которые касаются в основном морских территорий на периферии Китая, что ведёт к росту напряжённости.

«К счастью, Соединённые Штаты, их союзники и партнёры, скорее всего, смогут избежать войны с Китаем, — считает Эриксон. — Вместо этого мы, вероятно, в течение нескольких следующих лет будем жить в условиях периода, который можно назвать «десятилетием опасности», — эпохи трений, напряжённости и даже кризиса».

Конфликты в «серой зоне» находят своё отражение в стремлении Китая реализовать свои амбиции в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также желании подорвать интересы региональных государств. Операции же в «серой зоне» необходимы для того, чтобы избежать полномасштабного военного конфликта.