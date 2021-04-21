CNN: американский адмирал предупредил о риске для США утратить авторитет в глазах противников

Адмирал Чарльз Ричард, возглавляющий Стратегическое командование США, заявил, что Россия и Китай модернизируют свой ядерный потенциал быстрее Америки, передаёт CNN. Он также отметил, что если Вашингтон не будет вкладывать больше средств в ядерную оборону и инфраструктуру, то Соединённые Штаты «рискуют утратить авторитет в глазах противников».

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард предупредил, что Китай и Россия модернизируют своё ядерное оружие и ядерный потенциал быстрее, чем Соединённые Штаты. С таким заявлением он выступил во время слушаний в конгрессе.



0Если Вашингтон не начнёт вкладывать больше средств в ядерную оборону и инфраструктуру, то США «рискуют утратить авторитет в глазах наших противников», отметил он.



Адмирал, в ведении которого находится американский ядерный арсенал, подчеркнул, что Россия «агрессивно» занимается «развитием и модернизацией обычного ядерного потенциала».



«Она провела её уже примерно на 80 процентов, в то время как мы находимся на нулевой отметке», — посетовал Чарльз Ричард.



При этом он подчеркнул, что Россия модернизирует «почти всё».



Ричард также отметил, что Китай проводит модернизацию своего ядерного потенциала настолько быстро, что «сейчас не проходит и недели» без того, чтобы он не узнал о Поднебесной что-то ранее неизвестное.



Как отметил Ричард, хотя ядерный арсенал у Пекина гораздо меньше, чем у России и США, однако сейчас происходит его «беспрецедентное расширение».



Согласно договору СНВ-III, арсеналы России и США ограничены примерно 1550 ядерными боеголовками, которые установлены на развёрнутых межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах подводных лодок и на тяжёлых бомбардировщиках. По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира, у Китая всего около 320 боеголовок.