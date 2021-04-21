CNN: американский адмирал предупредил о риске для США утратить авторитет в глазах противников

Адмирал Чарльз Ричард, возглавляющий Стратегическое командование США, заявил, что Россия и Китай модернизируют свой ядерный потенциал быстрее Америки, передаёт CNN. Он также отметил, что если Вашингтон не будет вкладывать больше средств в ядерную оборону и инфраструктуру, то Соединённые Штаты «рискуют утратить авторитет в глазах противников».
Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард предупредил, что Китай и Россия модернизируют своё ядерное оружие и ядерный потенциал быстрее, чем Соединённые Штаты. С таким заявлением он выступил во время слушаний в конгрессе.
0Если Вашингтон не начнёт вкладывать больше средств в ядерную оборону и инфраструктуру, то США «рискуют утратить авторитет в глазах наших противников», отметил он.
Адмирал, в ведении которого находится американский ядерный арсенал, подчеркнул, что Россия «агрессивно» занимается «развитием и модернизацией обычного ядерного потенциала».
«Она провела её уже примерно на 80 процентов, в то время как мы находимся на нулевой отметке», — посетовал Чарльз Ричард.
При этом он подчеркнул, что Россия модернизирует «почти всё».
Ричард также отметил, что Китай проводит модернизацию своего ядерного потенциала настолько быстро, что «сейчас не проходит и недели» без того, чтобы он не узнал о Поднебесной что-то ранее неизвестное.
Как отметил Ричард, хотя ядерный арсенал у Пекина гораздо меньше, чем у России и США, однако сейчас происходит его «беспрецедентное расширение».
Согласно договору СНВ-III, арсеналы России и США ограничены примерно 1550 ядерными боеголовками, которые установлены на развёрнутых межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах подводных лодок и на тяжёлых бомбардировщиках. По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира, у Китая всего около 320 боеголовок.
Разговаривать с Россией в «стилистике требований» бесперспективно, об этом говорил российский президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Чехии Якуба Кулганека о дипломатах.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что американские власти не принимают на свой счет аллюзии российского президента Владимира Путина о тигре Шерхане и шакале Табаки из произведения «Книга джунглей» Редьярда Киплинга.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Москва вернула 20 чешских дипломатов на свои должности в посольстве. Это решение должно быть принято до полудня четверга, 22 апреля.
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева скончалась в возрасте 96 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, рассказал о планах по дополнительной поддержке беременных. Его заявление опубликовано на сайте Минтруда.