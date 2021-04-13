Габбард: вступив в войну с Россией на стороне Украины, США обрекут мир на «ядерный холокост»

Обострение напряжённости в российско-украинских отношениях и амбиции некоторых вашингтонских политиков могут привести к войне в Европе, предупреждает ведущий Fox News Такер Карлсон. По мнению экс-конгрессмена США Тулси Габбард, если Джо Байден не положит конец «новой холодной войне», ядерная война с Россией и гибель миллионов людей — лишь вопрос времени.

Пока мы здесь, в Соединённых Штатах, спорим о (гендерных. — ИноТВ) местоимениях и гадаем, почему деревянный брус два на четыре дюйма теперь стоит девять долларов штука, в Европе разворачивается настоящая драма. Градус напряжённости между Украиной и Россией давно не был так высок. И у нас складывается впечатление, что некоторые политические элементы — в основном в Демократической партии, но не только — хотели бы видеть войну в Европе. Что это? И в какой степени это должно беспокоить нас?



Большое внимание этой теме уделила Тулси Габбард, бывший конгрессмен от штата Гавайи. Мы рады, что сегодня она с нами. Большое спасибо, что пришли, госпожа конгрессмен!



ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Спасибо, Такер.



Этот конфликт движется к войне? Есть ли в правящей элите нашей страны те, кто желал бы этого? Как по-вашему?



ТУЛСИ ГАББАРД: Дело движется в очень опасном направлении. И вопрос для американского народа звучит так: готовы ли мы вступить в войну с Россией на стороне Украины? Нам надо понять, что такая война обойдётся нам дороже, чем мы можем себе представить. Потому что это не такая война, которая… Это будет происходить не с кем-то другим, где-то на другом конце мира…



Верно.



ТУЛСИ ГАББАРД: Нет, это напрямую скажется на мне, на вас, Такер, на каждом из ваших зрителей и на всех, кто нам дорог. Эта война — не игра! Это война, в которой не будет победителей. Потому что тысячи единиц ядерного оружия США нацелены на Россию. И у России есть тысячи единиц ядерного оружия, нацеленных на нас и способных ударить по любому американскому городу менее чем за полчаса.



И потери от этого понесём мы все, это будет мучительная смерть и страдания, о каких мы даже не можем помыслить. Сотни миллионов людей будут умирать и мучиться, видя, как с их костей обгорает плоть. Это даже представить себе невозможно! И это цена, которую заплатим мы все.



Чего ради нам вообще помышлять о войне с Россией? Искренний вопрос.

ТУЛСИ ГАББАРД: Это то, чего нам не следует делать. Именно по этим причинам…



Да.



ТУЛСИ ГАББАРД: Если посмотреть на последствия ядерной войны, это на самом деле конец мира, каким мы его знаем. И наше руководство должно понимать, что последствия таковы, и отнестись к ним серьёзно.



Вот почему президенту Байдену, вместо того чтобы и дальше усугублять напряжённость и продолжать эту новую холодную войну между США и Россией, надо разрядить напряжённость, снизить накал страстей и сосредоточиться на окончании этой новой холодной войны.



Потому что, если он этого не сделает, вопрос будет уже не в том, вступим ли мы в войну с Россией и закончится ли эта война ядерным холокостом, а лишь в том, когда это произойдёт. И если мы не сойдём с того пути, по которому идём сейчас, всё это может произойти гораздо раньше, чем мы все думаем.



Я просто поражён масштабом событий, которых мы все не замечаем. И даже те, кому платят деньги за освещение таких вещей. Особенно эта тема… И я признателен вам за то, какую ясную и мудрую оценку вы дали происходящему. Это нечто ужасающее. Спасибо! С нами была Тулси Габбард из штата Гавайи. Мы вам признательны.



ТУЛСИ ГАББАРД: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 12 апреля 2021 года.