Polskie Radio: имеем право — Польша и далее намерена «проталкивать» Украину в НАТО

Украина и Россия продолжают находиться в состоянии конфликта друг с другом, поэтому желание украинцев заручиться международными гарантиями и поддержкой вполне понятно, уверен польский профессор Рышард Легутко. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что раз Польша выступает в роли естественного союзника Украины, то это автоматически даёт ей право представлять и защищать интересы своего восточного соседа на международной арене.

«Сосредоточенность российских войск у границ Украины вызывает наше беспокойство», — говорится в заявлении МИД Польши. Внешнеполитическое ведомство страны также заявило о своём намерении с помощью предстоящего председательства в ОБСЕ попытаться привести к деэскалации ситуации на востоке Украины, сообщает Polskie Radio.

«Когда на какой-либо границе наблюдается большое скопление российских войск, то это не может не вызвать беспокойства, потому что либо это подготовительные мероприятия к каким-то действиям, либо попытка оказания давления», — сказал в беседе с радиостанцией польский профессор Рышард Легутко.

Он считает, что в настоящей ситуации Россия хочет вызвать беспокойство и создать нестабильную ситуацию в политическом плане. «Украина и Россия продолжают находиться в состоянии конфликта друг с другом. Понятное дело, что украинцы находятся в поиске каких-то международных гарантий и поддержки для себя. В этом плане Польша выступает в роли естественного союзника, или даже, в более широком смысле — это даёт нам право быть представителем и защищать интересы безопасности Украины в международных структурах, в ЕС или НАТО», — объяснил он.

В беседе профессор подчеркнул, что, по его мнению, после выборов на Украине польско-украинские отношения немного улучшились. «Эти отношения необходимо логически обосновывать, как с нашей точки зрения, так и с точки зрения Украины», — добавил он.

Polskie Radio напоминает, что в четверг министр иностранных дел Польши Збигнев Рау встретился в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, представителем Украины в трёхсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком и вице-премьером Украины Алексеем Резниковым. МИД Польши сообщил, что этот визит был срочным в связи с появившейся «угрозой миру на границах Украины». После состоявшегося визита польский министр прямо заявил, что независимая и безопасная Украина — это неотъемлемая часть Европы, а цель его визита состояла в том, чтобы продемонстрировать, что Украине есть на кого рассчитывать в желании защитить свой суверенитет.