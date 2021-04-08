Немецкий политик: без России миру в Европе не бывать

Поддержкой сирийского лидера Башара Асада и «военной хунты» в Мьянме российские власти показали своё истинное лицо, пишет на страницах The European член Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Но в то же время без России невозможен «длительный политический миропорядок» в Европе. Так что с Кремлём нужно сотрудничать, но только на основе чётких договорённостей, иначе он превратится в угрозу для мира и свободы, считает немецкий политик.

В последние дни множатся свидетельства тому, что Россия перебрасывает свои войска к украинской границе, пишет на страницах The European член Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. В Москве утверждают, что эти манёвры — ответ на провокацию со стороны Киева, но не поясняют, о какой именно провокации идёт речь.

Россия вовлечена в целый ряд так называемых замороженных конфликтов, когда нет мирного договора, но есть некое соглашение о перемирии. Таким образом территориальные претензии сохраняются до тех пор, пока не появится возможность их реализовать, к примеру, в тени каких-то других событий или на фоне отсутствия общественного интереса. «Украину ждёт такой же сценарий?» — задаётся вопросом автор.

Ситуация для этого действительно может быть подходящей, считает Мерц. Бóльшая часть мира, а главное Европа и США, всё ещё борются с пандемией коронавируса, что отражается и на деятельности военных сил. «К тому же в нашей части мира практически не интересуются множественными конфликтами вокруг России и с ней, напротив, как раз в Германии число «понимающих Россию» как никогда велико», отмечает немецкий политик, объясняя это успехом российской пропаганды в социальных сетях. Сейчас ЕС и США должны совместно проанализировать угрозы, связанные с ситуацией на Украине.

В то же время западные страны, экономя деньги, продолжают сокращать расходы на свои каналы зарубежного вещания, например, BBС, отмечает Мерц. Левые и правые силы в Европе этому рады, не понимая, что Кремль систематически использует их в своих интересах. «Многолетняя поддержка режима Асада в Сирии и защита военной хунты в Мьянме, гражданские войны против собственного населения с бесчисленным числом жертв среди гражданских и ужасающая бедность людей в обеих странах, показывают истинное лицо нынешнего политического руководства России», — пишет автор.

«Но Россия — европейская страна, и без России в Европе никогда не установится длительный политический миропорядок. Но Советский Союз вместе с 32 европейскими странами, США и Канадой подписал в 1990 году Парижскую хартию, подтвердив тем самым свою приверженность демократии как единственно возможной государственной форме, свободе и праву на самоопределение всех народов. Россия как правопреемница СССР обязана её выполнять, как и другие страны-правопреемники. Экономическое сотрудничество с Россией возможно только на основе заключённых договорённостей. Иначе российский потенциал для угроз и шантажа станет серьёзной угрозой для мира и свободы всего европейского континента», заключает Мер в завершение материала.