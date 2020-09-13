SRF о переговорах по Афганистану: шанс остановить многолетнее кровопролитие

В Катаре проходят переговоры между представителями «Талибана» и правительства Афганистана, сообщает SRF. Они должны привести к устойчивому миру и окончательному выводу американских войск из страны. Но есть большие сомнения, что этого удастся добиться, ведь разногласия между двумя лагерями слишком сильны, отмечает швейцарский телеканал.
Международное сообщество возлагает большие надежды на маленький шаг в сторону мира в Афганистане. Военное вторжение под предводительством США началось 20 лет назад. Сегодня после длительных метаний из стороны в сторону начались мирные переговоры. Представители «Талибана»* и правительства Афганистана спокойно сидят друг против друга. Встреча в Катаре должна привести к концу кровопролития, длившегося десятки лет. США настаивают на том, чтобы переговоры закончились миром в Афганистане, что позволит окончательно вывести из страны американские войска. Однако есть большие сомнения, что эти переговоры действительно откроют дорогу к устойчивому миру. Разногласия между двумя лагерями слишком сильны. Об этом в репортаже Паскаля Нуфера.
Мирские удовольствия под запретом. В середине 1990-ых годов зародился «Талибан», пообещавший стране мир. Однако этот мир должен был подчиниться правилам реакционного ислама. В 1996 в результате штурма Кабула они осуществили жёсткий захват столицы. С этого момента женщинам было запрещено что-либо говорить.
АФГАНКА:Из этой тюрьмы мы больше никогда не выберемся.
Женщины должны были получить права. С этого же момента боевики «Талибана» стали определять жизнь на улицах и осуществлять законы в соответствие с исламским правом. Вплоть до этого момента. Террористические атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке стали началом новой эпохи в Афганистане, где, по имеющейся информации, талибы скрывали их организатора Усама бен Ладена. После того, как США нанесли авиаудары по целям «Талибана», это видео обошло весь мир.
ДЖОРДЖ БУШ — МЛАДШИЙ, бывший президент США:По моему приказу американская армия начала наносить авиаудары по лагерям «Аль-Каиды»** и военным объектам «Талибана» в Афганистане.
После отчаянных боёв оппозиционные войска вытеснили талибов из Кабула, а позже — и из других городов. Уже в декабре переходное правительство под руководством Хамида Карзая взяло на себя руководство страной. США поддержали его правительство с самого начала. В 2010 году в стране с «Талибаном» воевали 100 000 американских и 50 000 натовских солдат. С 2014 года НАТО начинает вывод войск из страны, так и не добившись мира. Только через четыре года начались переговоры и перемирие. Но «Талибан» продолжает совершать теракты и после этого.
Дата выхода в эфир 12 сентября 2020 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нет шансов на организацию встречи двух бывших временных чемпионов лиги в лёгком весе — американцев Тони Фергюсона и Дастина Порье.
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выступает против решения Международного союза конькобежцев (ISU) запретить спортсменкам выполнять четверные прыжки в короткой программе.
Вторая волна эпидемии коронавируса зафиксирована в Чехии. Доступных мощностей больниц может быть недостаточно для госпитализации заболевших с тяжёлыми признаками заболевания в стране. Об этом заявил главный эпидемиолог Чехии Роман Примула.
Глава организации Fight Nighs Global Камил Гаджиев прокомментировал реакцию Александра Емельяненко на поражение от Магомеда Исмаилова, повлёкшую за собой исчезновение 38-летнего бойца из социальных сетей.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление МИД Украины, выразившего протест Москве в связи с проведением в Крыму дополнительных выборов депутатов, а также выборов губернатора Севастополя в рамках единого дня голосования.
Число зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд, превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) Артур Бетербиев прокомментировал травму, полученную им на спарринге в преддверии поединка с Адамом Дайнесом.
Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение Алёны Косторной сняться с произвольной программы контрольных прокатов сборной России, которые проходят в Москве.
Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что болельщикам команды могут предоставить отдельный сектор на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», сравнил главного тренера красно-белых Доменико Тедеско с наставником английского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.
В Минске произошла авария с участием автомобиля ГАИ, в результате произошедшего пострадали два человека, они госпитализированы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.
Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо прокомментировал действия российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который ударил его клюшкой в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Евросоюз жертвует своими геоэкономическими и стратегическими интересами, чтобы не отстать от США в «том, что называется «наказание России».
Международное сообщество спортсменов Global Athlete обратилось к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Объединённому миру борьбы (UWW) с требованием отстранить Иран от соревнований после смертной казни чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала заявил, что фонд взаимодействует с 50 странами касательно вопроса поставок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.