Daily Mail: «либеральное безумие» — британскую армию раскритиковали за траты на политкорректность

Министерство обороны Соединённого Королевства планирует потратить более £550 тыс. на управление по разнообразию и интеграции для разработки политкорректной политики. Таким образом в Вооружённых силах надеются увеличить приток среди этнических и сексуальных меньшинств, пишет Daily Mail. По словам издания, инициатива встретила шквал критики со стороны ряда отставных офицеров, которые сочли её опасной и разобщающей.

Руководство британской армии создаёт управление по разнообразию и интеграции для разработки политкорректной политики. В состав команды войдут 17 специалистов по вопросам равенства, которые должны будут изменить культуру воинских частей, пишет Daily Mail.

На эту затею Министерство обороны Соединённого Королевства планирует потратить более £550 тыс. И всё это происходит на фоне новостей о том, что ради экономии британская армия рискует расстаться с танками, подчёркивает издание.

В резюме вакансий говорится, что кандидаты на работу в новом ведомстве должны добиться того, чтобы все служащие Минобороны «чувствовали себя комфортно на рабочем месте». Они также должны убедиться, что различия между людьми «ценятся» и что «потребности каждого учитываются».

Ранее стало известно, что Минобороны собирается назначить директора по разнообразию и интеграции с ежегодным жалованием в £110 тыс. Кроме того, по сведениям Daily Mail, военнослужащим будет грозить наказание, если они не упомянут «политкорректные мантры» в своих ежегодных анкетах самооценки.

В то время как Борис Джонсон призывает офисных работников вернуться с удалёнки, несмотря на пандемию COVID-19, новое управление «прогрессивных советников» Минобороны будет работать из дома. Они будут посещать военные объекты только в случае необходимости, обращает внимание издание.

Насколько известно изданию, руководство британской армии считает, что ей требуется «культурная трансформация». С её помощью они надеются увеличить вербовку среди представителей национальных и сексуальных меньшинств.

Отставные офицеры осудили этот шаг Минобороны. Бывший командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кемп заявил: «либеральному безумию и его культу политики идентичности нет места в воинских частях, которые сражаются группами, а не по-одиночке».

«Необходимо продолжать делать акцент на внушении железной этики служения себе и создании единства, которое жизненно необходимо в бою. Зацикленность на различиях и индивидуальности опасна. Кроме того, не существует доказательств, что политика разнообразия и интеграции способствует увеличению набора из всех слоёв британского общества. Большинство людей присоединяются к нашим вооружённым силам, потому что они хотят принадлежать к чему-то большему, чем разъедающий культ индивидуализма», — добавил Кемп.

Новые инициативы были одобрены начальником штаба обороны генералом Ником Картером. Его политкорректные шаги были предприняты с целью изменить образ Вооруженных сил как места, где служат белые мужчины-гетеросексуалы.

В 2017 году при Картере армия отказалась от своего слогана «Будь лучшим». По мнению консультантов, он придавал Вооружённым силам «чрезмерную элитарность», напоминает издание.

В настоящий момент только 8,8% регулярных войск Соединённого Королевства являются представителями этнических меньшинств. При этом женщины составляют лишь 10,9% персонала, отмечает Daily Mail.