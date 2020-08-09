Daily Mail: маловато будет — отставной генерал посетовал на размеры британской армии

Современная армия Соединённого Королевства, которая располагает 80-тысячным контингентом, слишком мала для ведения конвенциональной войны. Такое мнение высказал отставной генерал и бывший начальник штаба сухопутных войск Майк Джексон. Кроме того, по его мнению, британские бронетанковые части сегодня стали всего лишь «тенью» себя прошлых, передаёт Daily Mail.

Британская армия слишком мала для ведения войны. С таким предупреждением выступил генерал в отставке Майк Джексон, который занимал должность начальника штаба сухопутных войск с 2003 до 2006 года.

По его словам, современной армии Соединённого Королевства, которая располагает 80-тысячным контингентом, сегодня будет гораздо тяжелее вести битвы, чем в прошлом. Он добавил, что бронетанковые войска стали «тенью» того, какими они были всего несколько десятилетий назад.

«Когда я поступил на военную службу, холодная война была очень холодной. Вся стратегическая концепция сводилась к сдерживанию тогдашнего Советского Союза и стран Варшавского договора. Для этого нужна была масса. У нас была относительно крупная армия для мирного времени», — рассказал Джексон во время недавнего интервью.

Однако, отметил бывший генерал, с тех пор она заметно уменьшилась. «Я опасаюсь, что 80 тысяч может оказаться недостаточно», — признался он. При этом Джексон допустил, что если «прижмёт» армии удастся участвовать в конвенциональном сражении, но для подготовки понадобится время.

«Мы оказались в положении, когда если всё сделать правильно, то нам удастся выставить единственную дивизию. Возможно, из двух или трёх бригад. Это максимальный объём, который можно ожидать от сегодняшней армии», — заявил отставной генерал.

Бригада в британской армии насчитывает 6,5 тыс военнослужащих. Размеры дивизии обычно составляют от 8 до 25 тыс человек, поясняет издание.

В 1970 году, когда Джексон начал свою военную карьеру, регулярная армия включала в состав 176 тыс человек, а также 80 тыс резервистов. «Королевские бронетанковые войска сегодня — не более чем тень от того, какими они были тогда, как я поступил на службу», — добавил он

Его комментарии прозвучали на фоне серьёзной проверки вооружённых сил королевства, которая должна завершиться осенью. От Министерства обороны требуют сократить траты на военные нужды, не теряя боевой потенциал, а также модернизировать войска для противодействия различным угрозам, в том числе кибератакам. Но пока ведомство отклоняло предположение о сокращении армии.

Примечательно, что в прошлом году аналитический центр Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) предупредил, что британские войска будут «всеобъемлюще уступать в огневой мощи» в случае войны с Россией. В качестве причины называлась «критическая нехватка» артиллерии, обращает внимание Daily Mail.