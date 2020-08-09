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Daily Mail: маловато будет — отставной генерал посетовал на размеры британской армии

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Современная армия Соединённого Королевства, которая располагает 80-тысячным контингентом, слишком мала для ведения конвенциональной войны. Такое мнение высказал отставной генерал и бывший начальник штаба сухопутных войск Майк Джексон. Кроме того, по его мнению, британские бронетанковые части сегодня стали всего лишь «тенью» себя прошлых, передаёт Daily Mail.
Daily Mail: маловато будет — отставной генерал посетовал на размеры британской армии
Reuters

Британская армия слишком мала для ведения войны. С таким предупреждением выступил генерал в отставке Майк Джексон, который занимал должность начальника штаба сухопутных войск с 2003 до 2006 года.

По его словам, современной армии Соединённого Королевства, которая располагает 80-тысячным контингентом, сегодня будет гораздо тяжелее вести битвы, чем в прошлом. Он добавил, что бронетанковые войска стали «тенью» того, какими они были всего несколько десятилетий назад.
 
«Когда я поступил на военную службу, холодная война была очень холодной. Вся стратегическая концепция сводилась к сдерживанию тогдашнего Советского Союза и стран Варшавского договора. Для этого нужна была масса. У нас была относительно крупная армия для мирного времени», — рассказал Джексон во время недавнего интервью.
 
Однако, отметил бывший генерал, с тех пор она заметно уменьшилась. «Я опасаюсь, что 80 тысяч может оказаться недостаточно», — признался он. При этом Джексон допустил, что если «прижмёт» армии удастся участвовать в конвенциональном сражении, но для подготовки понадобится время.  
 
«Мы оказались в положении, когда если всё сделать правильно, то нам удастся выставить единственную дивизию. Возможно, из двух или трёх бригад. Это максимальный объём, который можно ожидать от сегодняшней армии», — заявил отставной генерал.
 
Бригада в британской армии насчитывает 6,5 тыс военнослужащих. Размеры дивизии обычно составляют от 8 до 25 тыс человек, поясняет издание.
 
В 1970 году, когда Джексон начал свою военную карьеру, регулярная армия включала в состав 176 тыс человек, а также 80 тыс резервистов. «Королевские бронетанковые войска сегодня  не более чем тень от того, какими они были тогда, как я поступил на службу», — добавил он
 
Его комментарии прозвучали на фоне серьёзной проверки вооружённых сил королевства, которая должна завершиться осенью. От Министерства обороны требуют сократить траты на военные нужды, не теряя боевой потенциал, а также модернизировать войска для противодействия различным угрозам, в том числе кибератакам. Но пока ведомство отклоняло предположение о сокращении армии.
 
Примечательно, что в прошлом году аналитический центр Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) предупредил, что британские войска будут «всеобъемлюще уступать в огневой мощи» в случае войны с Россией. В качестве причины называлась «критическая нехватка» артиллерии, обращает внимание Daily Mail.
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Daily Mail Великобритания Европа
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