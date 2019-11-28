Daily Mail: в войне с Россией британским войскам грозит разгром — артиллерия недотягивает

Российские войска «полностью превосходят по огневой мощи» британские. У Лондона не хватает артиллерии, что грозит ему разгромом в случае войны с Москвой, пишет Daily Mail. Тем не менее, как отмечает газета, в реальной ситуации этот недостаток будет играть не слишком серьёзную роль.

В случае войны с Россией войска этой страны будут «полностью превосходить по огневой мощи» британские силы, так как Лондон страдает от «критической нехватки» артиллерии, пишет Daily Mail со ссылкой на доклад Королевского института оборонных исследований.

В документе также отмечается, что армии не хватает потенциала для транспортировки и поддержания боеспособности достаточного количества артиллерии для дивизии боевого состава — обычно она насчитывает около 20 тыс. человек.

В рамках своего доклада авторы сравнили огневую мощь сухопутных войск России с потенциалом британских вооружённых сил. Тем не менее, по словам некоторых армейских чинов, в случае полномасштабной войны между этими двумя странами такой сценарий не годится, так как Великобритания «всегда будет сражаться как часть альянса».

В исторической перспективе от 60 до 90% всех боевых потерь в ходе конфликта высокой интенсивности на свой счёт записывает именно артиллерия, напоминает Daily Mail.

Автор доклада Джек Уотлинг отметил по этому поводу следующее: «Британские сухопутные силы полностью уступают по огневой мощи и дальности стрельбы, что даёт артиллерии противника возможность вести огонь безнаказанно. В конечном счёте… это должно привести к разгрому британских соединений».

«Вне зависимости от того, какие платформы будут разрабатываться и поставляться в войска, очевидно, что если сухопутные силы Великобритании хотят сохранить достаточный боевой потенциал, то им необходимо повысить их огневую мощь на поле боя», — говорится в докладе.

Вдобавок к тому, что Великобритания уступает России по артиллерии, у неё также гораздо меньше военнослужащих. Лондон располагает 83,5 тыс. профессиональными солдатами, а также 3,1 тыс. гурками, в то время как Россия может выставить на поле боя 280 тыс.

Вместе с тем британские солдаты располагают РСЗО с ракетами с наведением по GPS. Однако, как отмечается в докладе Королевского института оборонных исследований, исходя из опыта ветеранов украинского конфликта, такие средства страдают от «неточности ввиду широкомасштабного применения Россией систем глушения GPS».

Тем не менее Министерство обороны Великобритании прокомментировало это следующим образом: «Великобритания сражается не одна, но бок о бок с союзниками по НАТО, которые координируют свои действия в воздухе, на море, суше, а также в области ядерного и кибероружия для сдерживания различных угроз и реагирования на кризисы».