Military Times: обновлённая российская армия бросает вызов США и НАТО

Инвестиции России в разработку новых вооружений в последние годы превратили российскую армию в высокомобильную силу, бросить вызов США и НАТО в Европе, пишет Military Times. Как сообщается в недавнем докладе исследовательского центра RAND, операции в Сирии и на Украине научили Россию эффективно использовать как наземные, так и электронные вооружения на поле боя. Тем временем, почти два десятилетия участия в ближневосточных конфликтах понизили способность США сражаться с равными противниками, отмечается в документе.

Инвестиции России в разработку наземных, баллистических, огнестрельных и электронных вооружений с 2000 года превратили российскую армию в «высокомобильную силу, способную захватывать и удерживать территории в Европе», пишет Military Times со ссылкой на недавний доклад исследовательского центра RAND под названием «Тенденции в российских вооружённых силах».

По словам авторов документа, опыт российского участия в украинском конфликте продемонстрировал способность Москвы эффективно использовать на поле боя подразделения размером с дивизию. При этом, хотя операции в Сирии снабдили российских военных ценными навыками ведения экспедиционной войны, армия страны более эффективна в действиях неподалёку от своих границ, и ей всё ещё предстоит продемонстрировать свою способность к проведению крупномасштабных операций. Тем временем, почти два десятилетия участия в восстаниях понизили способность США сражаться с равными противниками, отмечается в докладе.

Таким образом, усилия России по модернизации своей армии бросают вызов силам США и НАТО на поле боя, а значит альянсу необходимо продолжать наблюдение за тенденциями развития растущей российской военной мощи, предупреждают эксперты.

«Потенциал России вырос настолько, что её гипотетический удар по странам Балтии или другими союзникам США в НАТО будет представлять серьёзную угрозу», — заявляют авторы доклада.

Как подчёркивается в документе, российские танковые, мотострелковые и воздушные части сделали ставку на мобильность в ущерб сохранности на поле боя. Более лёгкая бронезащита позволяет российской технике сохранять «отличную мобильность в условиях бездорожья», а также даёт возможность десантировать её или переправлять с помощью вертолётов.

«Лакмусовой бумажкой» для модернизационных усилий Москвы стало её участие в украинском конфликте, уверены специалисты RAND. По их словам, Москва и Киев ведут высокотехнологичную войну с использованием электронных и кибер вооружений, а также дальнего огневого нападения, за которой США и НАТО «наблюдают со скамейки запасных».

Межу тем, США отказались от множества средств, необходимых для боёв с равным по силе противником в Европе и Америке, сфокусировавшись на «низкоинтенсивных» конфликтах в Афганистане, Ираке и Африке.

Как заключает RAND, «возросшее число солдат-контрактников, повышение профессионализма младшего командного состава, совершенствование обучения, увеличение числа тренировок, а также боевые действия на Украине и в Сирии привели к масштабным улучшениям качества российских военных подразделений».