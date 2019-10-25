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WSJ: США пытаются распределить ресурсы для сокращения военной уязвимости перед Китаем

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В новой Стратегии национальной обороны США угроза со стороны наращивающего военную мощь Китая названа в числе основных, однако Пентагон до сих пор мало что сделал для укрепления американских позиций в регионе. Как сообщает The Wall Street Journal, сейчас США работают над переносом военного фокуса в Азию, для чего им необходимо перераспределить ресурсы и начать лучше финансировать своё Индо-Тихоокеанское командование, чтобы сократить его уязвимость перед Китаем.
WSJ: США пытаются распределить ресурсы для сокращения военной уязвимости перед Китаем
Reuters

США работают над переносом военного фокуса в Азию, сообщает The Wall Street Journal. Чиновники указывают на необходимость выделения большего количества ресурсов на расширение возможностей США в Тихоокеанском регионе не фоне растущих амбиций Китая.

Оборонная стратегия США предусматривает переоснащение вооружённых сил для более эффективного противодействия крупным державам, особенно Китаю, но Пентагон по-прежнему выделяет на тихоокеанские военные операции ограниченные средства из своего бюджета, уверяют многие законодатели, чиновники и эксперты.

Оформленная в прошлом году Стратегия национальной обороны называет среди основных проблем наращивание военного потенциала Пекина и его «хищническую экономику». Тем не менее, Индо-Тихоокеанское командование Пентагона не претерпело значительных изменений в структуре своих сил и, по сути, остаётся на прежнем уровне со времён Второй мировой войны, считают аналитики. По их уверениям, вооружённые силы США в регионе не обладают достаточными ресурсами для реализации Стратегии национальной безопасности.

Глобальные амбиции Китая и наращивание его военной мощи на протяжении ряда лет спровоцировали усилия со стороны США, направленные на переориентацию для противодействия китайскому влиянию. Притязания Китая на цепочку островов, в том числе искусственно созданных, в Южно-Китайском море и развитие его баз за рубежом подтолкнули США к переосмыслению способов противодействия Пекину.

Однако предыдущие усилия, в том числе поворот к Азии при президенте Обаме, зашли в тупик. По мнению критиков, для их осуществления было выделено недостаточно сил и ресурсов. Также они считают, что даже в рамках новой стратегии не было предпринято последовательных усилий по приведению ресурсов в соответствие с новым курсом США. Сейчас, когда Пентагон готовит свой следующий бюджет, соответствующие усилия возобновились.

Министр обороны Марк Эспер в начале этого месяца встретился в Пентагоне с командирами со всего мира, чтобы обсудить, как лучше распределить военные ресурсы при планировании оборонного бюджета на 2021 год.

Как отмечается в статье, ВМС США недавно предприняли некоторые шаги в направлении Азии, но адмирал Фил Дэвидсон, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование, в письме к законодателям ранее в этом году заявил о проблемах финансирования модернизации судов и проектов строительства баз и портов. Дэвидсон отметил необходимость улучшения подводного флота, а также обеспечения присутствия авианосцев и десантных групп морской пехоты, чтобы вновь обрести преимущество над быстрорастущими вооружёнными силами Китая.

Общий бюджет Пентагона составляет $738 млрд. При этом естественная напряжённость между различными региональными командованиями усугубляется их конкурирующими потребностями. Индо-Тихоокеанское командование никогда не получало финансирования из дополнительного банка средств, предназначенного для так называемых зарубежных чрезвычайных операций, на которые с 2001 года выделяется $2 трлн, подчёркивает издание. Большая часть этих денег пошла на пользу Центральному командованию США, которое курировало войну в Ираке и борьбу с радикальными исламистами.

Критики обращают внимание на то, что никакого специального фонда средств для командования Индо-Тихоокеанского региона не существует, несмотря на то что министр обороны США назвал это направление «приоритетным».

«Учитывая большой арсенал современных баллистических и крылатых ракет и растущие возможности обычных ударных сил Китая, любой конфликт с Китаем сегодня поставит американские силы в явно невыгодное положение, — заявил сенатор Джош Хоули в письме Эсперу в конце сентября. — Это серьёзная уязвимость, которая подрывает убедительность американского сдерживания».

По словам бывшего помощника командующего Эрика Сайерса, для выполнения всех обязанностей в рамках Стратегии национальной обороны в фонд Индо-Тихоокеанского командования необходимо ежегодно перенаправлять менее 1% от общего оборонного бюджета в течение следующих 10 лет. Сайерс сравнил Индо-Тихоокеанское командование с Европейским командованием, наблюдающим за угрозой со стороны России, выделенной в новой американской стратегии наряду с китайской угрозой. «Это небольшой сдвиг в ресурсах, аналогичный тому, что [Европейское командование] получило за последние шесть лет, для перезагрузки театра военных действий», — отметил он.

Сенатор Дэн Салливан от штата Аляска сказал, что добавил в законопроект об оборонной политике 2019 года положение, требующее от Пентагона создания военной позиции в Тихоокеанском регионе в соответствии с новой стратегией. По его мнению, хотя США добились определённых успехов в этом отношении, позиция Пентагона по региону является «устаревшей» и не соответствует угрозам со стороны Китая, заключает The Wall Street Journal.

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