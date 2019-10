Times: морские учения Китая и России в ЮАР демонстрируют передел сфер влияния

Первые в истории совместные военно-морские учения при участии России, Китая и ЮАР, которые планируется провести в конце ноября близ Кейптауна, свидетельствуют об изменении сфер влияния в Африке, пишет The Times. Москва и Пекин регулярно проводят совместные манёвры с 2012 года, но Южная Африка примет в них участие впервые. А уже на следующей неделе президент Путин будет принимать лидеров более 40 африканских стран на саммите в Сочи, отмечается в статье.

Россия, Китай и ЮАР в следующем месяце проведут первые в своей истории совместные военно-морские учения близ Кейптауна, сообщает The Times. В качестве принимающей стороны будет выступать Военно-морской флот Южной Африки, базирующийся в расположенном рядом портовом городе Саймонс-Тауне. Как отмечается в официальном заявлении представителя Минобороны ЮАР, целью этого совместного мероприятия является развитие «морской экономики», а также «взаимодействие и укрепление связей между военно-морскими флотами участвующих стран».



Масштабные военно-морские учения при участии российских, китайских и южноафриканских военных запланированы на последнюю неделю ноября, поясняет The Times со ссылкой на сообщения информационного портала, принадлежащего военному ведомству ЮАР. Однако пока нет точной информации ни о типах боевых кораблей, ни об общем количестве военных, которых планируется задействовать. Все эти три страны входят в группу БРИКС, объединяющую в своих рядах страны с развивающейся экономикой. Россия и Китай регулярно проводят совместные манёвры с 2012 года, однако Южная Африка примет в них участие впервые, отмечается в статье.



И это является очередным свидетельством «меняющейся динамики влияния» на континенте, подчёркивает автор: «Россия расширяет сферу своих интересов в Африке и усиливает там своё влияние. А президент Путин скоро будет принимать лидеров более 40 африканских государств на саммите, который состоится на следующей неделе в черноморском городе Сочи». Власти Нигерии, в частности, уже объявили, что они надеются подписать на полях этого саммита соглашение с Москвой о военно-техническом сотрудничестве. Такая сделка не только поможет правительству Нигерии в борьбе против террористических группировок, но и сможет «открыть двери» для поставок российского оружия, а также для активного участия России в подготовке военных кадров, прогнозирует The Times. В западных СМИ также регулярно появляются сообщения, касающиеся поставок «российского оружия» и отправки «военных» в другие страны Африки, говорится в статье.



Российское присутствие в ЮАР началось ещё во времена апартеида, когда Советский Союз предоставлял военную помощь возглавляемому Нельсоном Манделой Африканскому национальному конгрессу, который сегодня является правящей партией страны. Эти контакты расширились и укрепились, когда ЮАР возглавил Джейкоб Зума, и остались довольно интенсивными, когда Зуму сменил действующий президент Матамела Сирил Рамафоса, подчёркивается в статье. В частности, вице-президент ЮАР Дэвид Мабуза проходил лечение в России после того, как он якобы был отравлен во время детского праздника в 2015 году, — и наблюдатели предполагают, что его контакты с Россией «не ограничиваются вопросами медицины», пишет The Times.



Что касается бывшего президента Зумы, то он в своё время активно поддержал заключение «весьма спорной» сделки, по условиям которой Россия должна была построить восемь атомных реакторов для южноафриканских электростанций на общую сумму $80 млрд. По мнению критиков, реализация этого соглашения могла бы привести ЮАР к «банкротству», подчёркивается в статье. Однако все планы по строительству Россией энергоблоков в ЮАР были отложены в долгий ящик после отстранения Зумы от власти в прошлом году на фоне многочисленных обвинений в коррупции.



Теперь бывшему президенту предстоит отвечать на вопросы комиссии по расследованию дела о «захвате государства» — это модное выражение сейчас обозначает многочисленные скандалы, связанные с правлением Зумы и ставшие причиной его отстранения от власти. Ранее бывший министр финансов ЮАР Нхланхла Нене заявил, что на него «было оказано давление», после чего Зума снял его с поста якобы за то, что министр «отказывался одобрить сделку с Россией», пишет The Times. Между тем в общей сложности уже восемь стран Африки подписали соглашения с Россией о сотрудничестве в атомной сфере, отмечается в статье.