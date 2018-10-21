Daily Star: экспроприация земли в ЮАР подталкивает белых фермеров к переезду в Россию

Власти ЮАР вскоре планируют начать конфискацию участков, принадлежащих белым фермерам, пишет Daily Star. По мнению издания, в результате этой инициативы может выиграть Россия, которая уже завлекает южноафриканских земледельцев в надежде укрепить собственное сельское хозяйство.

Летом этого года президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что намерен внести поправки в конституцию, чтобы узаконить экспроприацию частных наделов. Его заявление «взбудоражило весь мир», пишет Daily Star.

По его словам, планы по захвату земли, принадлежащей белым жителям африканской страны, без выплаты компенсации подверглись широкому осуждению. Критики обвинили правительство в неуважении к правовым нормам.

Первое пробное распределение земли должно состояться в городском округе Экурхулени. Местный совет проголосовал за конфискацию сотен акров частной земли для строительства недорогого жилья. И если экспроприация белых фермерских хозяйств в ЮАР ускорится, то Россия может выиграть, получив опытную рабочую силу, считает издание.

По мнению множества экспертов, Россия уже пытается завлечь к себе белых южноафриканских фермеров. Власти страны надеются, что они помогут развить её сельское хозяйство, утверждает британское издание.

По его утверждению, правительство Владимира Путина уже упростило получение виз для южноафриканцев. В результате им будет проще посетить страну и «взглянуть на потенциальный дом».

Кроме того, группа виноделов из ЮАР вскоре планирует посетить Крым. Эксперты из африканской страны проделают путь в тысячи миль, чтобы обсудить своё дело с местными жителями и договориться о возможном сотрудничестве в будущем, отмечает Daily Star.