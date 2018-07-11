Contra Magazin: белые южноафриканцы бегут в Россию в поисках убежища от «чёрного расизма»

Десятки семей белых жителей Южно-Африканской Республики приехали в Россию, спасаясь от насилия и угроз убийства на родине, сообщает Contra Magazin. Как пишет издание, президент ЮАР Сирил Рамафоса неоднократно призывал к возвращению чернокожим сельскохозяйственных угодий «колонизаторов», и для белых южноафриканцев речь идёт о «жизни и смерти».

Из-за насилия и угроз убийства белые фермеры из ЮАР ищут убежища в других странах, сообщает журналист Contra Magazin Марко Майер. 30 южноафриканских семей прибыли в Ставропольский край после того, как правительство ЮАР лишило их земли и призвало чернокожих «вернуть» сельскохозяйственные угодья, которые белые освоили в ходе колонизации.

«Расистский президент ЮАР Сирил Рамафоса неоднократно призывал к тому, чтобы конфисковать землю у белых фермеров и тем самым фактически превратить страну в провалившееся государство, как это ранее сделал президент Зимбабве Роберт Мугабе, тоже призывавший к масштабной экспроприации», — пишет Майер.

По этой причине многие фермеры, прежде всего буры, ищут спасения на чужбине, и для них это стало «вопросом жизни и смерти». По данным российских СМИ, каждая из 30 семей готова привезти с собой в Россию $100 тыс. и взять в аренду землю, резюмирует автор Contra Magazin.