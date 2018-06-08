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Times: США планируют сократить спецвойска в Африке из-за Китая и России

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В течение следующих трёх лет Пентагон может вдвое сократить число бойцов спецподразделений, которые участвуют в «тайных» африканских операциях. В качестве причины этих изменений в стратегии развёртывания указывается переориентация Минобороны США на «угрозы» со стороны России и Китая, пишет The Times.
Times: США планируют сократить спецвойска в Африке из-за Китая и России
Reuters
В течение следующих трёх лет Пентагон может вдвое уменьшить количество бойцов спецподразделений, которые участвуют в «скрытой войне» в Африке. Эти изменения в стратегии развёртывания Вооружённых сил США объясняются переориентацией на «российскую и китайскую угрозы», пишет The Times.
 
Издание напоминает, что глава Минобороны США Джеймс Мэттис указывал на необходимость сосредоточиться на России и Китае ещё в национальной стратегии обороны, предоставленной президенту Дональду Трампу в январе.
 
По словам The Times, в октябре прошлого года  в республике Нигер погибли четыре американских спецназовца. Они угодили в ловушку, устроенную местными боевиками, связанными с «Исламским государством»*. Этот случай привлёк всеобщее внимание к тому, что США «незаметно» наращивают войска в Африке.
 
Не было названо ни одной конкретной причины гибели американских военнослужащих вблизи деревни Тонго-Тонго. Тем не менее, по словам Пентагона, работу спецназа осложняли отсутствие необходимой тренировки и «запутанный» процесс согласования африканских миссий. 
 
По всей видимости, до этого инцидента даже некоторые высокопоставленные политики не подозревали, что в Африке находятся 6 тыс. американских солдат, включая 1 тыс. бойцов спецназа. Между тем военные США присутствуют в Нигере с 2013 года, чтобы помогать местной армии бороться с экстремистами.
 
Десять лет назад в различных уголках света находилось почти 13 тыс. американских спецназовцев, причём их большая часть была сконцентрирована в Ираке и Афганистане. Но в последние годы США заметно увеличили военное присутствие в Африке и в настоящий момент проводят операции по меньшей мере в 33 из 54 стран Чёрного континента.   
 
В прошлом году 17% бойцов американского спецназа, находящихся за рубежом, были отправлены в Африку. Для сравнения: в 2006 году на континенте находился только 1%, а в 2010-м  3%. Командование войск утверждает, что военнослужащие подвержены «большой опасности» из-за огромных масштабов территории, которую они пытаются патрулировать, и отсутствия вспомогательных ресурсов.
 
Между тем за последние несколько лет размер американских войск спецназа в Европе увеличился более чем в два раза. США отправляют команды в Эстонию, Латвию и Литву, чтобы помочь местным армиям «определять угрозы со стороны Москвы», подчёркивает издание.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Times Великобритания Европа
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