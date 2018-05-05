Spiegel: президент Европарламента призвал создать объединённую европейскую армию

ЕС необходимо создать единую армию, чтобы сэкономить и быть «активнее и сильнее» на глобальном уровне, заявил президент Европарламента Антонио Таяни. Кроме того, европейцам следует разработать новое миграционное законодательство и «план Маршалла для Африки», чтобы не допустить в ближайшем будущем миграцию в Евросоюз «миллионов африканцев» вместо «сотен и тысяч», подчеркнул политик.

Европа должна делать больше для своей безопасности и обороны, заявил в интервью Der Spiegel президент Европарламента Антонио Таяни. «Не может быть общей внешней политики без общей стратегии по обороне», — подчеркнул политик.

Европе необходима «собственная армия в долгосрочной перспективе». На сегодня в ЕС существуют 28, или в скором времени 27 армий, которые делают «более-менее то же самое». «Если лучше сотрудничать, то можно сэкономить много денег и в то же время быть сильнее и активнее на глобальном уровне», — отметил Таяни.

В 1954 году Франция выступила против европейской армии, и сегодня необходимо вновь принять решение по этому вопросу. Однако важнейшая проблема — это охрана границ и миграция. Европе необходимо современное миграционное законодательство.

«Нам нужен план Маршалла для Африки. Это тоже должно отразиться в новом бюджете», — подчеркнул глава Европарламента. В 2050 году в Африке будут жить примерно 2,5 млрд человек. «Без европейской стратегии в Европу будут переселяться не сотни и тысячи, а миллионы, и тогда нелегальную иммиграцию невозможно будет остановить», — резюмировал Таяни.