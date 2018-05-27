RFI: Россия придёт в Конго с военным контрактом, а останется разрабатывать недра

В Демократической Республике Конго решили возобновить соглашение с Россией двадцатилетней давности, в соответствии с которым Москва будет поставлять в эту африканскую страну вооружения и обучать её военный персонал. Однако, как пишет RFI, дальнейшая цель России состоит в горнодобывающем, энергетическом и сельскохозяйственном секторах Конго.

Россия начинает военное сотрудничество с Демократической Республикой Конго, сообщает RFI, и таким образом закрепляет свои позиции в этой африканской стране, равно как и в Центральноафриканской Республике. Ради этого в ДРК «воскресили» конвенцию о военном сотрудничестве, которую приняли в 1999 году, но так и не ввели в действие. Но в дальнейшем цель Москвы состоит в том, чтобы развить экономическое и торговое партнёрство в горнодобывающем, энергетическом и сельскохозяйственном секторах, отмечает автор статьи.



В том договоре двадцатилетней давности предусматривались поставки российских вооружений, техники и прочего специфического оборудования. Кроме того, там оговаривалось присутствие российских советников и обучение военных специалистов из Конго в России. Конголезские депутаты уже два дня потратили на изучение этого договора и собираются голосовать по нему на пленарном заседании.



Двадцать лет назад в Конго шла борьба против повстанцев, тогда этот договор и заключили. Но спустя два года власть сменилась, и новый лидер решил открыть страну для Запада, например, для Франции и Бельгии. «Сегодня мы находимся в новой парадигме, в противостоянии с Западом, и раз Россия интересуется Африкой, мы видим её присутствие в ЦАР, мы «обновляем» старый документ», — приводит издание слова конголезского политика.



Как и в случае с Центральноафриканской Республикой, Россия зайдёт в ДРК через военное сотрудничество. Но как и в случае с ЦАР, Россия посматривает на конголезские недра, отмечает автор статьи. По его словам, это стало понятно на встрече министра иностранных дел Лаврова и его коллеги из Демократической Республики Конго, которая прошла в марте 2017 года. Тогда они подчеркнули хорошие перспективы для партнёрства в добыче природных ископаемых, в энергетике и сельском хозяйстве, отмечает RFI.