Fox: ЮАР становится страной обратного апартеида, и США не видят в этом проблемы

Госдепартамент США не видит проблемы в экспроприации земель и убийствах белых фермеров в ЮАР, сообщает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По его словам, спустя четверть века после упразднения системы апартеида в Африке в Южноафриканской республике снова преследуют людей из-за цвета их кожи, и теперь жертвы дискриминации — белые. Тот факт, что американские власти не имеют ничего против, заставляет задуматься об их мотивах, замечает тележурналист.

Во вчерашнем выпуске мы рассказали поразительную и очень грустную историю. Спустя более четверти века после окончания апартеида ЮАР снова становится местом, где целая категория населения подвергается дискриминации и насилию из-за цвета кожи. Мы, разумеется, против. Это было неправильно 25 лет назад, это неправильно и сегодня. Это неправильно вне зависимости от времени и места.



Итак, мы связались с Госдепартаментом, чтобы узнать, как они смотрят на текущие события в Южноафриканской Республике, потому что моральное лидерство Америки по-прежнему важно. Они ответили нам, что им всё равно. По их словам, конфискация собственности без компенсации – это нормально, потому что ЮАР, цитирую, «сильная демократия», что бы это ни значило. Мы просто шокированы.



Кстати, не только нам было трудно поверить в эти слова. The Washington Post сегодня намекнула, что мы всё придумали. К сожалению, это не так.



Наш вчерашний выпуск посмотрел президент. И вот что он ответил в Twitter: «Я попросил госсекретаря Помпео внимательно изучить происходящее в Южной Африке: захват и масштабную экспроприацию земель и ферм и массовые убийства фермеров». Должен отметить, что вчера мы говорили о захвате земли, но не об убийствах, про которые он пишет. А вот угрозы применения насилия мы упоминали.



Как бы то ни было, сегодня Госдепартамент развил тему президентского твита. Вот фрагмент.



ХИЗЕР НАУЭРТ, пресс-секретарь Госдепартамента США: Должна сказать, что касательно экспроприации земли без компенсации наша позиция такова: Южная Африка рискует пойти по неверному пути. Мы по-прежнему поощряем мирное и прозрачное общественное обсуждение вопроса, который мы, как и жители Южной Африки, считаем очень важным.



По-моему, это было как-то вяло. Проблему это не решит. Но новость всё равно хорошая. Расовой дискриминации всегда стоит давать отпор. Однако по какой-то причине – никто так и не объяснил почему – наши медийные светила с этим не согласились. Они оскорбились. Всё по Оруэллу: различные СМИ высказали мысль, что выступать против расистских мер южноафриканского правительства – это расизм. И даже нацизм. Взгляните!



АЛЬФРЕД ШАРПТОН, ведущий MSNBC: Он обращается к расовым вопросам. И что здесь может быть лучше, чем эта неонацистская пропаганда об убийствах белых фермеров в Южной Африке. На самом деле, это неправда. Дело не в том, что они белые.



Покажите этот фрагмент любому, кто знает ЮАР или живёт там, и посмотрите на их реакцию. Смех. Горький смех. Это абсурд, это ложь.



Президент страны Сирил Рамафоса пообещал изменить конституцию ЮАР, чтобы легализовать изъятие собственности без компенсации. Сейчас это обсуждается в южноафриканском парламенте. Даже сейчас власти пытаются конфисковать две охотничьи фермы, после того как владельцы отказались продавать их за бесценок по сравнению с рыночной стоимостью.

Все в стране понимают, что происходит — нападения на расовой почве. «Ну хорошо, — говорят защитники южноафриканских властей в этой стране. — Но ведь прошлые поколения жителей Южной Африки при проводившем апартеид правительстве тоже конфисковывали земли по расовому признаку». И это абсолютная правда, кстати — они действительно это делали. И это — как раз одна из причин, почему так много достойных людей в нашей стране и по всему миру выступают против апартеида.

Политика апартеида была чудовищной и ошибочной. Но теперь всё изменилось — теперь наши лидеры поддерживают идею о том, что государственные должности нужно раздавать по расовому признаку. И это самое страшное. Это куда более жутко, чем что бы там ни делали коррумпированные власти Южной Африки. Наш правящий класс верит в справедливость коллективного наказания, которое само по себе является противоположностью справедливости. Никто не говорит, что фермеры-частники в Южной Африке украли свои земли, но вместо этого утверждается, что это сделали люди, похожие на них. Но довольно.

Наше руководство не видит проблемы в этих стандартах. Это должно вызвать у вас беспокойство. Серьёзное беспокойство. Если бы вас ограбили, как бы вы посмотрели на то, что в тюрьму попадёт кто-то похожий на грабителя? Как насчёт детей грабителя? Может, их тоже нужно наказать? Если эти вопросы кажутся вам безумными, это потому что они в самом деле безумны.

Мы, на Западе, наказываем только виновных. Мы не наказываем их потомков или всех тех, у кого тот же цвет глаз или волос. На протяжении более, чем двухсот лет с этим были согласны в Америке почти все. Теперь же люди, правящие нашей страной, уже не так уверены. Все большее их число полагает, что вина поколения — волне допустимый стандарт. Но к чему это приведёт?

Чтобы представить себе это, давайте вернёмся в Южноафриканскую Республику. Джулиус Малема — лидер третьей по величине политической партии в стране. Это одна из самых известных фигур в африканской политике. Вот, что он говорил два года назад об убийствах людей из-за цвета их кожи. Смотрите сами.

ДЖУЛИУС МАЛЕМА, член парламента ЮАР: Я не знаю, что произойдёт в будущем. Я повторяю: мы не призываем к убийству белых людей — по крайней мере, пока. Я не могу дать вам гарантии на будущее.

ЖУРНАЛИСТ: Но вы же должны понимать, что каждый, кто видит это — особенно, когда это распространяется в Twitter — приходит в ужас. Это звучит как призыв к геноциду.

ДЖУЛИУС МАЛЕМА: Ах, какие неженки!

С тех пор Малема не стал умереннее во взглядах, он стал ещё радикальнее.И это не совпадение, что его популярность только возросла. Вот Малема всего несколько месяцев назад:

ДЖУЛИУС МАЛЕМА: Когда вы хотите ударить их побольнее, нападайте на белого человека. Они почувствуют страшную боль. Мы начинаем с этой «белизны». Мы перерезаем белизне горло.

Кстати, Малема не аутсайдер южноафриканской политики. Он её центральная фигура. Вчера он увидел твит президента и, почти как Washington Post, почувствовал себя оскорблённым. Посмотрите, как он в довершение обвинит во всём евреев. Смотрите, это из сегодняшнего.

ДЖУЛИУС МАЛЕМА: Дональд Трамп не говорит ничего, чего бы уже ни слышали от белых людей. Есть группа белых политиков правого толка, которых наставляли евреи. Только смерть остановит нас. Не Трамп, не бедность, не санкции.

Вот, что защищает сегодня наш правящий класс. Это и вправду заставляет задуматься об их мотивах.

Дата выхода в эфир 23 августа 2018 года.