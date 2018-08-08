Обозреватель Boston Globe: расизм — более серьёзная угроза нашей демократии, чем Путин и тролли

Вмешательство в выборы в США в 2016 году, а также деятельность российских троллей в социальных сетях блекнут по сравнению с тем фактом, что более 60 млн человек избрали того, кто на протяжении всей своей предвыборной кампании подогревал межрасовую напряжённость, считает обозреватель The Boston Globe Рене Грэм. По её мнению, расизм — это ахиллесова пята США, и именно он — а вовсе не Путин или российские тролли — представляет серьёзнейшую угрозу для американской демократии.

Чтобы нанести максимальный ущерб своему противнику, необходимо определить его уязвимые стороны и ударить по ним, утверждает обозреватель The Boston Globe Рене Грэм. И Россия, как отмечает автор статьи, прекрасно знает, что она может «разжечь кризис», воспользовавшись «трагедией американского производства» — расизмом.

Недавно из Facebook и Instagram удалили более 30 фейковых аккаунтов, которые были заподозрены в «согласованной деятельности по созданию недостоверной информации». На многих удалённых страницах поднимались расовые вопросы, в частности, они касались марша «Объединённых правых», который состоится в эти выходные в Вашингтоне.

Как напоминает Грэм, в прошлом году на одном из таких мероприятий в Шарлоттсвиле неонацист врезался в толпу участников акции контрпротеста, в результате чего погибла одна женщина.

Представители Facebook заявляют, что они пока не знают, кто стоит за недавним разжиганием расистских настроений в социальных сетях. Однако, как отмечает обозреватель издания, не нужно быть Дэном Коутсом, директором Национальной разведки США, чтобы допустить, что к этому могут быть причастны русские, которые вмешались в выборы в США в 2016 году. В этот раз, впрочем, было приложено больше усилий для того, чтобы замести следы. Но сосредоточенность на расовых вопросах и расизме не исчезла.

В 2016 году большая часть из 3,5 тыс. рекламных записей на Facebook, связанных с Россией, была расовой тематики. На некоторых страницах, таких как Blacktivist, выражалась поддержка группам по защите прав афроамериканцев, в то время как на других активисты по защите прав человека были представлены как угроза для полиции и общественного порядка. Один из недавно удалённых аккаунтов продвигал акцию контрпротеста в Вашингтоне.

Профессор Университета Южной Калифорнии Николас Калл рассказал изданию USA Today, что даже в 1950-х годах советские СМИ «постоянно пользовались расизмом в США», пишет обозреватель The Boston Globe. Во время Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984 году КГБ от имени ку-клукс-клана разослал угрозы в адрес африканских и азиатских спортсменов. Президент России Владимир Путин, как отмечает Рене Грэм, продолжает искать применение своим навыкам, приобретённым во время службы в КГБ.

Но, как отмечает обозреватель, виновато в этом не только враждебно настроенное иностранное государство, но и сами США.

На протяжении веков американский расизм «давал метастазы». Он был легализован, закреплён законом, принят и поддержан населением и выборными должностными лицами. И теперь он «удобно расположился» в Белом доме. «Да, русские напали на наши выборы. Тем не менее это вопиющее вмешательство просто блекнет по сравнению с тем фактом, что более 60 миллионов человек избрали того, кто на протяжении всей своей предвыборной кампании подогревал межрасовую напряжённость», — пишет Рене Грэм. По её словам, расизм — это ахиллесова пята США.

Трамп обнажил болевую точку США, и американский народ перенял одну из его худших привычек — действовать, а потом уже думать. Из-за терпимости США к расизму манипуляция миллионами всё ещё приносит свои плоды.

Величайшая угроза США всё ещё исходит из самой страны. Серьёзнейшую угрозу для американской демократии представляют идеология превосходства белой расы и расизм, а вовсе не Путин или российские тролли, считает обозреватель The Boston Globe Рене Грэм.