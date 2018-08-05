Fox News: американские левые убеждены, что расизма в отношении белых не бывает

Американские левые сумели навязать всей Америке идею о том, что в отношении белых людей просто невозможно быть расистом, убеждён ведущий Fox News Такер Карлсон. По мысли журналиста, это особенно наглядно продемонстрировал недавний скандал с новым обозревателем The New York Times, которая позволяла себе крайне радикальные высказывания в отношении белых, но получила со стороны левых СМИ полную поддержку.

А я хотел рассказать вам о ещё одном сегодняшнем событии — как нам кажется, оно очень много говорит о том, в каком направлении движется наша страна. Пока вы взрослели, вы наверняка успели выучить один из самых основных моральных принципов: к другим людям надо относиться как к личностям и исходя из того, кто они есть, а того, как они выглядят, кем являются их родители и что их родители сделали. Людей полагалось судить по их поступкам, их изречениям и их решениям.

Хороший был принцип. Мы не всегда его соблюдали — ни на личном уровне, ни на государственном, — но мы старались следовать ему настолько, насколько могли, прикладывая к этому все усилия, просто потому что предубеждения ранят людей и умаляют их. Однако по какой-то причине со временем левые, присутствующие в наших государственных институтах, решили эту идею отвергнуть и взять на вооружение иной стандарт, одновременно новый и древний. Вы, наверное, считали само собой разумеющимся, что порицание людей на основе их расовой принадлежности, коллективные наказания, и определение моральной чистоты на основании родословной человека — это всё уже дискредитированные идеи, жутковатые пережитки тёмных времён. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что в The New York Times — как и среди большей части левых — всеми этими идеями искренне прониклись.

Вчера газета объявила о том, что берёт на работу женщину по имени Сара Чон, которая должна была писать для издания тексты на технологическую тематику. Всего через несколько часов после этого заявления читатели NYT обнаружили блог Чон в «Твиттере», который она не удосужилась удалить, по некоторым данным — потому, что ей за него не стыдно.

Судя по публикациям Сары Чон в «Твиттере», она — обозлённый ксенофоб и даже не пытается это скрывать. Вот примеры её твитов, цитирую: «Блин, я прям до чёртиков люблю злобствовать в адрес старых белых мужиков». Ещё одна цитата: «Ох уж, б****, эти тупорылые белые — метят в интернете своими комментариями, будто собаки, которые писают на пожарные гидранты». И ещё: «#ОтменитеБелых».

Однажды Чон опубликовала у себя коряво нарисованный график, согласно которому по мере увеличения степени «белости», увеличивается и параметр «ужасность». А потом она ещё отметила, что белые люди «пахнут как собаки».

А вот вам ещё цитата: «Белые люди перестали размножаться. Вы скоро все вымрете. В этом и заключался с самого начала мой план». И так далее, и тому подобное.

Сегодня в американском бизнесе людей увольняют и за гораздо менее серьёзные вещи, чем вот это. Однако в The New York Times решили за Сару Чон вступиться. Вот фрагмент их официального заявления по поводу ситуации с журналисткой, цитирую: «Из-за того, что Чон — журналистка, а также девушка азиатского происхождения, она часто подвергалась в сети нападкам. В течение определённого периода времени она реагировала на эти нападки, имитируя риторику тех, кто её травил».

Иначе говоря, Сара Чон ни в чём не виновата, а расизм в отношении белых людей с её стороны — это ответ на расизм самих белых. Это она тут жертва — эта униженная и оскорблённая выпускница Гарварда.

Некоторые защитники Чон среди журналистов обвинили её критиков в том, что они выдрали её твиты из контекста, но это неправда — мы проверили и никакого «контекста» этих твитов не обнаружили. Сара Чон рассердилась на целую человеческую расу и объявила об этом в «Твиттере».

Казалось бы, ну хоть кто-то в стане левых, хоть один ответственный человек, от этого всего бы сморщился — это же такая ужасная мерзость. Когда-то люди бы решили, что такому не может быть оправдания. А вот современные прогрессисты не только такое с готовностью защищают, но и нападают на любого, кто задаст вопрос по поводу той «радости», которую испытывает Сара Чон, когда проявляет жесткость к белым мужчинам. Главный редактор The Huffington Post Лидия Полгрин, которую многие её коллеги по цеху считают идиоткой, заявила, что критика в адрес Чон, цитирую, «является частью глубокой и тревожной тенденции — всё более частых попытках ультраправых провокаторов добиваться увольнения журналистов». Ультраправые провокаторы, значит, у нас тут, ага.

А вообще говоря, мы и не призываем к тому, чтобы Чон уволили — мы же не либералы и не Сара Чон, чтобы считать, что любого несогласного с нашими взглядами надо давить. Мы верим в свободу слова, даже когда это слово достойно порицания, а может быть — особенно в таких случаях.

Чего бы нам действительно хотелось, так это какой-никакой честности. Давайте все на минутку перестанем врать. Сара Чон говорила неправильные вещи, но шокировало это лишь потому, что она выразила эти мысли так прямо. На деле её взгляды — это совершенно заурядное для американского истеблишмента дело, а то и вовсе универсальная истина для него. Попробуйте отыскать хоть одного правительственного чиновника, члена администрации колледжа или главу отдела кадров в какой-нибудь компании, который не согласился бы с идеей о том, что людей всё-таки нужно судить по цвету кожи, а некоторые расы — более благородны и достойны, чем другие. Да они все так считают, все! И что характерно, эти же самые люди первыми начинают кричать о расизме при малейшем поводе, а то и вообще без повода. Они видят себя заклятыми врагами расизма, даже татуировки на руках набивают, где об этом говорится — однако именно они и являются главными поборниками таких идей. Какая глубокая ирония.

Но как у них это получается? А очень просто — они изменили значение этого термина. Как очень кратко и точно это выразили пару лет назад на сайте Vice.com, цитирую, «быть расистом по отношению к белому человеку просто нельзя». А левые теперь почти в полном составе принимают это на веру, они действительно в это верят.

Но что это всё-таки значит? Неужели есть целая человеческая раса, которая настолько отвратительна и противна с моральной точки зрения, что их, как говорилось в той цитате, «просто нельзя» оскорбить? С такими людьми можно делать всё, что заблагорассудится, и не чувствовать себя виноватым. Собственно, почему бы и нет? Они же этого заслуживают, они же на самом деле и не люди.

Такая вот получается точка зрения. Догадаться, до чего доведут такие идеи, нетрудно — нам уже доводилось это видеть. Нам нужно всем, всем, вне зависимости от цвета кожи, этого опасаться. История знает много примеров того, что происходит, когда люди начинают мыслить в этом направлении, и все эти примеры печальны. Это ужасно. Однако именно такой стиль мышления навязали нашей стране левые. Такая точка зрения нужна, чтобы обесчеловечить личность и стереть то, что делает каждого из нас интересным, непохожим на других и важным, сведя нас к состоянию безликих членов группы. Это — тоталитаризм, и нам нужно сопротивляться такому всеми доступными способами.

Дата выхода в эфир 02 августа 2018 года.