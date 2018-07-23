«Роковой сигнал»: немецкий футболист покинул сборную Германии из-за расизма

Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил объявил о своём уходе из сборной Германии, сообщает Die Zeit. Своё решение он объяснил расовой враждебностью и неуважением, которое испытывает к себе со стороны фанатов, СМИ и даже руководства Немецкого футбольного союза. Автор статьи Кристиан Шпиллер убеждён, что произошедшее — это «роковой сигнал» для Германии.

Можно не соглашаться со всем, что говорит немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил, можно винить его в отсутствии самокритики и в том, что он так толком и не извинился за фотографию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но всё это вторично, пишет Die Zeit. На самом деле важна только одна фраза: «Я больше не буду играть за Германию на международном уровне, пока ощущаю по отношению к себе расовую враждебность и неуважение».

Да, немецкий футболист покидает сборную из-за расистских высказываний в его адрес, подчёркивает автор статьи Кристиан Шпиллер. Его называли «турецкой свиньёй» и «козо*бом», призывали «валить обратно в Турцию». Такие оскорбления он и члены его семьи получали по почте, по телефону и в социальных сетях. «И ещё раз, это важно: в 2018 году игрок национальной сборной Германии покидает команду из-за расизма. Что не так с этой страной?» — недоумевает немецкий журналист.

Со спортивной точки зрения, уход Озила будет очень болезненным для команды, но вместе с ним Германия потеряла нечто гораздо большее, а именно веру в то, что мы живём в прогрессивном обществе, продолжает издание. Это «роковой сигнал», особенно в такой стране и в такие времена, когда голос правых партий звучит всё громче, а на рыночных площадях беженцев призывают «валить из страны». Сложно переоценить последствия ухода игрока, который был кумиром и примером для многих молодых немцев турецкого происхождения, отмечает Шиллер. Произошедшее автор называет «победой популистов».

И в этом многие виноваты, продолжает издание. Пользователи в интернете, СМИ, которые, по словам Озила, использовали его «биографию и фотографию с Эрдоганом для пропаганды правых взглядов и продвижения своих политических интересов». Футболист также раскритиковал спонсоров, которые под гнётом общественного мнения перестали с ним сотрудничать. Но жёстче всего он высказался в адрес главы Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарда Гринделя, обвинив его в расизме.

По мнению Гринделя и его сторонников, Озил — «немец только тогда, когда Германия выигрывает, а когда проигрывает, он иммигрант», объяснил футболист. Он напомнил, что ранее в своих заявлениях глава DFB говорил о том, что мультикультурализм — это миф. Это действительно неприемлемое заявление для человека, который возглавляет организацию, где у каждого пятого футболиста есть родители или бабушка с дедушкой, которые не родились в Германии, признаёт издание. Правые радикалы набирают силу во многих странах, но, к примеру, сборные Бразилии и Швеции защищают своих игроков от расистских нападок. DFB же никак не вступился за Озила и, напротив, даже выступил против него, призвав к ответу за фотографию с Эрдоганом.

Пожалуй, стоит поблагодарить футболиста за то, что он снялся с турецким президентом, заключает Шиллер, ведь это помогло нам прийти к печальному выводу, что бывали времена и получше: «Нет, не нужно соглашаться со всем, что говорит Месут Озил. Но с его последней фразой — определённо: «Расизм никогда не должен быть нормой».