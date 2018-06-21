Telegraph: британский лорд извинился за расистский твит о сборной Сенегала

Британский лорд, бизнесмен и медийная персона Алан Шугар оскандалился, опубликовав «шуточный» твит о футбольной команде Сенегала. В своём микроблоге политик сравнил спортсменов с пляжными торговцами, которых он встречал на испанском пляже. Позже Шугару, который сотрудничает с BBC, пришлось удалить сообщение и приносить публичное извинение, пишет The Daily Telegraph.

Британский лорд Алан Шугар может лишиться работы на BBC и стать фигурантом парламентского расследования. Всё дело в том, что он опубликовал в Twitter «шуточный» пост, в котором сравнил футбольную сборную Сенегала с пляжными торговцами в Испании, сообщает The Daily Telegraph.

Политик, который участвует в телешоу Apprentice с 2005 года, разместил в своём микроблоге отредактированную фотографию команды. На ней африканские футболисты позируют перед рядами солнцезащитных очков и поддельных сумок. «Я встречал некоторых из этих ребят на пляже в Марбелье. Многофункциональные находчивые малые», — написал он.

По словам издания, поначалу Шугар вёл себя вызывающе. Когда пользователи Twitter указывали на то, что его комментарий является оскорбительным и расистским, он отвечал: «Честно говоря, я так не считаю. Я думаю, это забавно».

Корреспондент BBC World News Бабита Шарма назвала твит Шугара «мерзким». В ответ он написал: «Меня от тебя тошнит».

Однако уже через час, вероятно, по совету BBC, лорд решил покаяться. «Я превратно оценил твит, опубликованный мною ранее. Он ни в коей мере не должен был оскорбить, и, очевидно, моя попытка пошутить имела обратный результат. Я удалил этот твит и выражаю глубокое сожаление», — написал он.

Министр теневого правительства по делам женщин и вопросам равноправия Дон Батлер обратилась с жалобой на Шугара к комиссару по нормам поведения в палате лордов и BBC, потребовав провести немедленное расследование. «Расизму нет места в парламенте или обществе. Необходимо принять срочные меры», — заявила она.

Издание отмечает, что твит Шугара поставил BBC в «неловкое положение». Инцидент совпал с выходом доклада радиовещательной корпорации, который призывает к «значительным культурным изменениям» и рекомендует организовать для менеджеров обязательные курсы по воспитанию уважения к культуре и традициям других народов.

Документ передаёт настроения работников, которые считают, что BBC удалось бы избежать «грубые ошибки в эфире», если бы её редакция новостей была бы более этнически разнообразной. Один из недавних промахов корпорации — некролог болливудской звезды Шаши Капура, который был проиллюстрирован кадрами с другим актёром.

Вторую оплошность совершил репортёр BBC, который поинтересовался у мэра Лондона Садика Хана, стала ли для него поездка в Пакистан «возвращением на родину». «Моя родина — южный Лондон, приятель», — ответил градоначальник.