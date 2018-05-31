Independent: американцы признались — расизм в обществе остаётся «большой проблемой»

Большая часть жителей США считают, что расизм остаётся «большой проблемой» американского общества и дискриминация чернокожих — «серьёзная проблема», сообщает The Independent, ссылаясь на данные опроса общественного мнения. Как пишет издание, опрос был проведён в связи с серией обращений в полицию против афроамериканцев, не нарушавших закон.

Большинство американцев считают, что расизм представляет собой «очень важный вопрос», пишет журналист The Independent Джереми Уайт со ссылкой на результаты общественного опроса, проведённого компанией NBC News и Survey Monkey. Почти две трети опрошенных заявили, что расизм остаётся «большой проблемой» американского общества. Примерно три четверти заявили, что расовая дискриминация чернокожих — это «серьёзная проблема». 30% опрошенных не назвали расизм крупной проблемой, однако согласились с тем, что он имеет место. Лишь 3% заявили, что расизма нет.

Другие данные опроса указывают на то, что американцы по-прежнему не солидарны в том, какую роль раса играет в их обществе, хотя две трети отметили, что они взаимодействовали с представителями разных рас на работе, в школе и в общественных учреждениях. Из опроса следует, что многие смотрят «пессимистично» на отношения между расами, при этом большинство (45%) заявили, что отношения ухудшаются, а одна пятая опрошенных — что они улучшаются. Треть опрошенных заявили, что ситуация не меняется.

Примерно одинаковое число людей заявили, что раса привлекает к себе либо слишком много, либо слишком мало внимания. Тогда как большинство (57%) согласились с утверждением, что «белые люди получают больше выгоды от изменений в обществе, которой нет у чернокожих», 41% заявил, что эта динамика малозначительна или вообще отсутствует.

Опрос был проведён после серии инцидентов, в ходе которых были совершены обращения в правоохранительные органы в отношении афроамериканцев, которые не нарушали закон. Тем самым возник вопрос о том, как предрассудки влияют на повседневные взаимоотношения.

Американская компания Starbucks поручила провести тренинг для 8 тыс. своих сотрудников, после того как двое чернокожих были арестованы в кофейне в Филадельфии, когда ждали своего друга, что спровоцировало «всеобщий протест». Вскоре после этого инцидента генеральный директор Starbucks принёс извинения от имени компании. В свою очередь, президент компании Nordstrom Rack извинился, после того как менеджер одного из магазинов обратился в полицию из-за группы молодых афроамериканцев. Ещё один случай был связан со звонком белой женщины в полицию из-за чернокожего студента Йельского университета, который задремал в общественном месте, резюмирует автор The Independent.