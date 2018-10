HuffPost: спасшихся с «Титаника» китайцев в США встретили расизмом, а потом выгнали

Об этом мало кто знает, но из восьми китайцев, плывших на легендарном «Титанике», выжили шестеро, пишет The Huffington Post. Но несмотря на счастливое спасение, по приезде в США им пришлось столкнуться с расистскими оскорблениями и подозрениями утверждавших, что китайцы тайком проникли в шлюпки. Спустя более 100 лет создатели документального фильма The Six решили восстановить справедливость.

Reuters

Историю трансатлантического парохода «Титаник» знают все. Судьбу знаменитых и богатых пассажиров нередко обсуждали в СМИ, а вот о том, что стало с плывшими на корабле китайцами, практически не говорят, и виной всему — расизм, пишет Кимберли Ям из The Huffington Post. Из восьми китайских пассажиров «Титаника» в катастрофе 15 апреля 1912 года выжили шестеро. Но после счастливого спасения, когда они добрались до США, им пришлось столкнуться с «яростными антикитайскими настроениями» и строгими иммиграционными законами, действующими в отношении выходцев из Поднебесной. В конце концов, спасённых так и не пустили в страну, дальше их следы теряются. Как отмечает журналист, эта история легла в основу нового документального фильма The Six («Шестеро»). В интервью СМИ историк Стивен Шванкерт, возглавивший научную часть работы над фильмом, рассказал: «Шестеро китайцев выбрались с «Титаника» живыми — и спустя сутки их имена просто вычёркивают из истории. Это было неслучайно. Так специально организовали. Это произошло из-за культуры того времени». Пассажиры из южного Китая сели на борт парохода в британском городе Саутгемптон. Как было заведено в то время в третьем классе на многих кораблях, имена всех восьми китайцев были записаны на одном билете. После того как корабль столкнулся со злополучным айсбергом, пятеро мужчин спаслись на последних шлюпках, а шестого подобрали в море, он держался за обломок судна. Впрочем, как выяснилось, даже спасательная операция была наполнена расизмом. Управлявший одной из шлюпок офицер Гарольд Лоу не слишком хотел подбирать найденного в море китайского пассажира, которого именовал «япошкой». «А зачем? Он, скорее всего, покойник. А если нет, то есть и другие, более достойные спасения, чем какой-то япошка», — заявил Лоу, по показаниям других пассажиров. Офицера убедили спасти китайца, который впоследствии «проявил себя героем» и грёб до тех пор, пока не пришла помощь. Из-за того что сразу шестеро мужчин-китайцев спаслись с «Титаника», хотя в шлюпки в первую очередь сажали женщин и детей, их появление в США у многих вызвало подозрения и неприязнь. Выживших называли «существами» и «узкоглазыми» — газеты писали: чтобы спастись, кто-то из китайцев «забивался под сидения» в шлюпке, а кто-то переоделся женщиной. Но создатели фильма уверены, что это неправда. Изучив многие архивы и документы, пообщавшись с историками из США и Китая, они пришли к выводу, что никто из тех самых «шестерых» не мог тайно пробраться в шлюпки или повести себя недостойно, поэтому настаивают, что пришло время расставить все точки над «и» и восстановить справедливость. Из-за дискриминационного закона, запрещающего въезд в страну для китайских работников, они не смогли попасть в США. Что с ними стало дальше, неизвестно, о них забыли. Однако с помощью соцсетей создателям картины удалось найти потомков этих мужчин, правду о которых спустя более 100 лет, наконец, узнает весь мир.

