LA Times: полицейские США обезвредили безоружного афроамериканца 20 выстрелами
Спустя восемь дней после того, как невооружённый афроамериканец Стефон Кларк был застрелен полицией во дворе собственного дома в городе Сакраменто, штат Калифорния, группы активистов требуют призвать к ответственности виновных. Идёт проверка, пишет Los Angeles Times.
«Зачем они его так убили? Зачем им понадобилось стрелять так много раз?» — сквозь слёзы говорит бабушка жертвы Секита Томпсон во время пресс-конференции. В тот день, 18 марта, сотрудники полиции искали в их районе хулигана, разбившего окно в машине, и, встретив Стефона Кларка, проживающего в одном доме со своими бабушкой и дедушкой, сочли его тем самым вандалом. Молодой человек попытался бежать, но не успел — как сообщается, полицейские 20 раз выстрелили в 23-летнего афроамериканца.
Как слышно на видеозаписи, заснятой на месте убийства, прежде чем открыть огонь, сотрудники полиции кричат: «Пистолет, пистолет, пистолет», однако позднее рядом с телом Кларка нашли лишь мобильный телефон. Впрочем, в какой-то момент во время съёмки один из полицейских почему-то попросил выключить звук записи.
«Почему вы не выстрелили ему в руку? Не стали стрелять по ногам? Не спустили собак? Не воспользовались электрошокером? Почему? Почему? Почему? Правосудие. Я хочу правосудия для своего внука! Я хочу правосудия для Стефона Кларка. Прошу, обеспечьте нам правосудие», — восклицает Секита Томпсон во время своего эмоционального выступления перед журналистами.
Полиция Сакраменто и местные власти попросили дать им время на собственное разбирательство. Несмотря на то что расследование ещё не завершено, в интервью Los Angeles Times, мэр Сакраменто Даррелл Стейнберг заявил, что гибель Кларка «несправедлива», и отметил необходимость перемен. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что Кларк «сегодня должен быть жив».
Семью погибшего Стефона Кларка поддержали игроки команд Национальной баскетбольной сборной (НБА) «Сакраменто Кингз» и «Бостон Селтикс». Перед матчем 25 марта спортсмены появились на паркете в одинаковых футболках чёрного цвета с надписью «К ответу. Мы одно целое» на груди и «Стефон Кларк» на спине. Некоторые из игроков также сделали записи в своих соцсетях с призывами: «Эти трагедии должны прекратиться» и «К ответу».
По мнению критиков, власти, включая, к примеру, генерального прокурора США Джеффа Сешнса, не обратили должного внимания на произошедшее. Отмечается, что полицейские стали стрелять по не представлявшему угрозы Кларку, не вынеся ему предупреждения и не представившись. В поддержку погибшего и его семьи в Сакраменто также состоялись митинги, в ходе которых произошли стычки между протестующими и полицией.
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