Euronews: в США прошла «Национальная школьная забастовка» против свободной продажи оружия

Десятки тысяч американских учащихся приняли участие в «Национальной школьной забастовке», требуя ужесточить нормы продажи оружия в США. Акцию также поддержали некоторые телеканалы, временно прервав вещание в знак солидарности. На 24 марта запланирован ещё один масштабный митинг в Вашингтоне и ряде других крупных городов страны, передаёт Euronews.
Вместо школьных занятий — митинги, вместо ручек в руках — плакаты с лозунгами «Нет — оружию!»,«Защитите нас!»,«Мысли и молитвы не остановят пули». В среду десятки тысяч американских учеников приняли участие в масштабной акции протеста под названием «Национальная школьная забастовка» против свободной продажи оружия.
ШКОЛЬНИЦА: Мы повернулись спиной к тем людям, которые не хотят вступиться за нас. Мы надеемся, что это привлечёт их внимание к проблеме, что они поймут, наконец, за что мы боремся.
ШКОЛЬНИК:Мы требуем запретить «скользящие приклады». Речь не о полном запрете на владение оружием во всех штатах. Мы за то, чтобы конгрессмены перестали брать деньги у Национальной стрелковой ассоциации. Но самое главное — мы хотим, чтобы ужесточили контроль, усилили проверки, чтобы получить оружие было действительно непросто!
От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, от Чикаго до Хьюстона... Акция стартовала в 10 утра в городах Восточного побережья США. Ровно в это же время в каждом часовом поясе страны к «Национальной школьной забастовке» присоединялись всё новые и новые города.
Изначально планировалось прекратить занятия ровно на 17 минут — в память о 17 жертвах бойни в Паркленде. Но по истечении этого времени далеко не все ученики вернулись за школьные парты. Акцию поддержали некоторые американские телеканалы, прервав телевизионное вещание.
На 24 марта запланирован ещё один масштабный митинг в Вашингтоне и ряде других крупных городов страны.
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