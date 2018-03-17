Fox News: в США людей продолжают оценивать не по личным качествам, а по цвету кожи

Поддержка открытой расистской дискриминации среди демократов растёт с каждым днём. К настоящему времени она стала по сути всеобъемлющей, хотя вряд ли кто-нибудь когда-нибудь говорит что-нибудь о ней.

Не далее как вчера заместитель редактора раздела «Мнение» издания Huffington Post Хлоя Эйнджел в Twitter похвалилась тем, как её компания принимает или отвергает авторов, основываясь на цвете их кожи, а не на том, что они пишут.

Эйнджел опубликовала следующий твит: «Второй месяц раздела «Мнение» в HuffPost почти завершён. В этом месяце у нас были следующие задачи: менее 50% белых авторов (сделано!), количество представителей Азии, сравнимое или превышающее количество американцев (сделано!), больше трансгендеров и авторов с небинарной идентичностью* (сделано, но хотелось бы улучшить результат)».

Хлоя хочет улучшить результат. Ларри Элдер — радиоведущий и просто мудрый человек. Он с нами этим вечером. Ларри, я думал, что людям не следует делать подобные заявления. По-моему, никто не хочет жить в стране, где о тебе судят исключительно по таким факторам, которые вы не можете контролировать. Как мы до этого дошли?

ЛАРРИ ЭЛДЕР, радиоведущий: Хороший вопрос. Ведь я думал, что цель состояла в том, чтобы было общество, не обращающее внимание на цвет кожи, где людей оценивают, опираясь на их личностные качества, а не на цвет их кожи. Но полагаю, это не так, когда дело касается демократов. Эта женщина заявила, что они добились всех поставленных перед собой целей в плане многообразия. Как понимаю, она — белая женщина. Означает ли это, что она готова уступить свой пост более квалифицированной или просто квалифицированной цветной женщине?

Или менее квалифицированной? Нет, конечно же, нет. Такие вопросы вообще никогда не поднимаются. Судя по моему опыту, люди, которые претворяют это в жизнь, практически всегда белые, но они никогда не относят себя к этой категории. Они никогда не отказываются от своих тёплых местечек, от своей ненапряжённой работы с неоправданно высокой зарплатой ради того, чтобы помочь другим.

ЛАРРИ ЭЛДЕР: Именно так.

Но, по-моему, ошибкой будет говорить, что всё дело только в Huffington Post, которое уже, очевидно, превратилось в посмешище, или в демократах, которые уже себя дискредитировали. Это стало универсальным явлением среди американских корпораций и в научных кругах.

ЛАРРИ ЭЛДЕР: Такер, меня пугает следующее: я не хочу оказаться в самолёте компании American Airlines или Delta Air Lines, которые выбрали пилота, основываясь на расовом разнообразии, а не на качестве лётчика. Именно в этом кроется проблема. Например, существуют школы, которые снижают стандарты, чтобы добиться разнообразия. К сожалению, происходит так, что несоразмерное число таких студентов, которые, цитирую, «получают выгоду» от снижения стандартов, вылетают из учебных заведений, и таким образом вред наносится тем самым людям, которым пытаются помочь. Почему бы нам не улучшить образование по программе K-12**, чтобы дети в бедных районах могли читать, писать и считать на должном уровне. Но Демократическая партия выступает против ваучеров***, которые, как было доказано, являются более удачным способом достичь этой цели, чем правительственные школы, в которых вас обязывают ходить.

Именно так. Очень глубокомысленное замечание. И почти создаётся ощущение, что существует связь. Чем больше мы занимаемся символической ерундой, наподобие той, которую делает девушка из Huffington Post, тем меньше времени мы уделяем таким вещам, как школы, которые демонстрируют результаты ниже ожидаемых, ведь, кстати говоря, именно это наносит вред цветным людям. Но, похоже, никого это не волнует. Почему так происходит?

ЛАРРИ ЭЛДЕР: Такер, в Филадельфии 40 процентов учителей, у которых есть дети школьного возраста, обучают их в частных школах, в целом же по стране таким же образом поступают 10 процентов учителей. Это всё равно что открыть ресторан и повесить вывеску с надписью: «Заходите, но только еду не ешьте».

То есть суть этого заключается лишь в том, чтобы правящий класс был доволен собой. В противном случае эта женщина, Хлоя, которая получила степень по социологии в Принстонском университете, что само по себе уморительно — уморительно бессмысленно, должна уйти со своего поста, если её этот вопрос так сильно волнует, не так ли?

ЛАРРИ ЭЛДЕР: Полагаю, что так. Если бы страна, если бы демократы действительно бы думали о чернокожих людях, то они бы говорили об огромном количестве чернокожих детей, которые растут без отцов. Таковых теперь уже около 73 процентов. А в 1970 году их было 25 процентов. Вопрос в том, что вызвало трёхкратное — в процентном соотношении — увеличение числа чернокожих детей, родившихся вне брака. Такер, по моему мнению, ответ заключается в том, что созданное нами государство всеобщего благосостояния побуждает женщин выходить замуж за правительство. Мы разрешили мужчинам отказываться от нравственной и финансовой ответственности, и никакого общенационального обсуждения по этому поводу у нас не ведётся.

Полностью с этим согласен. Ларри Элдер, надеюсь, будем почаще видеться на этой передаче, всегда рад с вами пообщаться.

ЛАРРИ ЭЛДЕР: Взаимно.

Дата выхода в эфир 15 марта 2018 года.

* Люди с небинарной идентичностью либо не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам, либо могут описывать своё гендерное самоощущение как принадлежность к обоим этим гендерам, как нахождение «между» ними или «вне» их (прим. ИноТВ).

** Программа К-12 включает образование в детских садах и 12 лет обучения в школе (прим. ИноТВ).

*** Ваучер — программа, в рамках которой государство предоставляет школьникам средства для обучения в частных школах (прим. ИноТВ).