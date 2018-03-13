Fox News: «безголовые» американские СМИ солидарны с Путиным — им нужна неразбериха

Хотя комитет по разведке палаты представителей конгресса США не нашёл доказательств сговора Трампа с Россией, американские левые не прекратят нападки на президента, уверен канадский публицист Марк Стайн. В эфире Fox News Стайн призвал американцев перестать «носиться с Россией» и начать бороться с постыдными злоупотреблениями в ФБР и Минюсте.

Марк Стайн — публицист и обозреватель, внимательно следящий за всем, что связано с «русской интригой». Сегодня он с нами.



Итак, Марк, в моей руке — документ, который покончит со всем, чему канал MSNBC уделил лучшее эфирное время, исходя из теории о сговоре Трампа с русскими. Мне почти жаль сообщать им об этом: не хочется сбивать их рейтинг! Но что же они будут делать, когда узнают? Что будет делать CNN? И все американские СМИ — что им делать с тем фактом, что никакого сговора на самом деле не было?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Думаю, Такер, они продолжат как ни в чём не бывало. И у них есть для этого все основания, ведь в данном вопросе они солидарны с Путиным. Путин хотел создать неразбериху: враждебно настроенной силе вполне разумно вести себя так с другими странами. В итоге он эту неразбериху создал, потому что последние полтора года демократы в СМИ носились, как безголовые курицы, и визжали о том, что какой-то парень, как-то связанный с министром, был в баре на Сейшелах, когда в бар вошёл русский.



На самом деле закон не запрещает говорить с русскими в барах, закусочных или универмагах. Это не преступление. Хотите пойти в бар на Сейшелах и поговорить с русским — флаг вам в руки!



Но вот что получилось. Американские расследования такого рода — штука медленная, большая и неповоротливая. Это всегда взгляд в зеркало заднего вида.



Верно!



МАРК СТАЙН: Мы прекрасно расследуем то, что произошло два-три года назад. А Путин тем временем успешно воспользуется следующими выборами! Потому что пока мы смотрим в зеркало заднего вида, все остальные смотрят вперёд.



Прекрасная постановка вопроса. Но сейчас я спрошу вас вот о чём. Как насчёт людей, которым подозрения в сговоре с Россией сломали жизнь? Я говорю, в частности, о Картере Пейдже, о после Флинне. О тех, кому уже никогда не занимать значимых должностей, кому пришлось продать свои дома и кого — как, например, Флинна — привлекли к уголовной ответственности. Что будет с ними? Этот ущерб им кто-нибудь компенсирует?



МАРК СТАЙН: Думаю, да. На самом деле, я считаю, это более серьёзная проблема. Потому что, по-моему, есть серьёзные вопросы к коррупции и чрезмерному применению силы на уровне федерального обвинения. То, что федеральные власти выигрывают 97 процентов дел, которые они доводят до суда, по-моему, неприлично. Показатели успешности обвинения прямо как у Саддама Хуссейна или Ким Чен Ына! Американцам следовало бы этого стыдиться! А если американцы считают, что это умно — прижать Майка Флинна, чтобы он признался в чём-то, просто потому что не хочет лишиться всех оставшихся сбережений… По-моему, это отвратительно.



Думаю, вместо того, чтобы ещё два года носиться с Россией и беспокоиться из-за неё, нам лучше серьёзно подумать, что не так с федеральным обвинением, с ФБР и Минюстом — и исправить это. Потому что это неприлично и американцам должно быть стыдно.



Разве не в этом состоит наша, журналистская задача? Мы вроде как должны бить тревогу, если какие-то громилы злоупотребляют полномочиями, давя своей властью слабых ради собственной выгоды! И вот сейчас так и происходит — а СМИ только аплодируют!



МАРК СТАЙН: Нет, в этой истории очень странно выглядят левые, которые раньше кичились тем, что «ни под кого не прогибаются». Помните, вы приводили цитату про «семнадцать разведывательных агентств»? Не знаю, зачем нам семнадцать разведывательных агентств, но левых журналистов это почему-то впечатляет! Если добавить, скажем, ещё 32 и у нас получится 49 шпионских агентств, то их это впечатлит ещё больше! А ведь это те же самые люди!



Единственный практический вывод из этой истории заключается в том, что нам нужно обеспечить безопасность выборов в стране. Но те же люди, которые говорят нам, что боятся российского вмешательства в выборы, заявляют по всей стране, что надо дать право голоса нелегальным иммигрантам! Но если венесуэлец или колумбиец может голосовать, какого чёрта нельзя вмешиваться русским?



Совершенно верно!



МАРК СТАЙН: Мы все можем поучаствовать!



Совершенно верно! И именно они успешно борются с законами об удостоверении личности избирателя, они предпочитают онлайн-голосование, которое легко взломать, и выступают против бумажных бюллетеней.



МАРК СТАЙН: Именно так!



Это настоящее лицемерие, их это совершенно не волнует. Они поклоняются власти. Только она им и нужна. И больше говорить не о чем. Спасибо вам, Марк!



МАРК СТАЙН: Именно так! Большое спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 12 марта 2018 года.