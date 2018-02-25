Стивен Коэн: если американцы не верят Трампу во время новой холодной войны, они обречены

Американский президент призван уберечь страну от ядерного конфликта или любой другой крупномасштабной войны с Россией, напомнил политолог Стивен Коэн в эфире CNN. А сейчас между Вашингтоном и Москвой разворачивается холодная война, и на этот раз она куда опаснее, чем во времена СССР. Поэтому специалист задаётся вопросом, не обречены ли американцы, если в такой момент они не доверяют своему лидеру?
Стивен Коэн, позвольте, я задам вам вопрос. Обвинения Мюллера, конечно, символичны и предназначены для убеждения, поскольку никого из этих людей мы не увидим в американском зале суда, ведь это россияне. Но я думаю, что предъявленные обвинения должны были убедить сомневающихся американцев в том, что на самом деле российское правительство систематически пыталось оказать влияние на выборы 2016 года. Вы всегда сомневались в том, что такой план был, что это преступление было совершено и что его нужно расследовать. А сейчас вас убедили?
СТИВЕН КОЭН, заслуженный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов: Совсем нет. Позвольте, я выскажу обязательное опровержение. Я не сторонник Дональда Трампа и никогда им не был. Но я сторонник фактов.
Давайте не будем забывать, что они говорят, ведь Мюллер и его следователи оперируют обобщениями. Судя по их словам, российский президент Путин в 2016 году приказал совершить некое нападение на американскую демократию, включая кражу и распространение переписки Клинтон, а также деятельность русских в социальных сетях, в отношении которой Мюллер сейчас и ведёт расследование. Они говорят, что президента Трампа усадили в его кресло русские. И дальше они говорят, что он неким образом подчиняется Кремлю, а значит, он предатель.
Я здесь вижу два кризисных момента, на них и остановимся. Во-первых, это кризис американского института президента. Прежде ни один американский президент такого не говорил, насколько я знаю. Во-вторых, это кризис в отношениях России и США, ведь у нас сейчас разворачивается гораздо более опасная холодная война, чем в прошлый раз. И мы должны задаться вопросом: если мы не доверяем нашему президенту, который должен уберечь нас от ядерной войны или любого другого конфликта с Россией, не обречены ли мы? Вот такие последствия у так называемого рашагейта, в подтверждение которого сам я не вижу ни одного фактического доказательства.
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