Politico: защиту американских выборов от России оценили в дополнительные $300 млн

Лидеры Демократической партии в конгрессе США в среду призвали выделить дополнительно $300 млн на финансирование защиты американских промежуточных выборов от российского вмешательства, пишет Politico. Эти выборы, как отмечается в статье, пройдут в ноябре этого года.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси в письме, адресованном руководству республиканцев, озвучили своё предложение о выделении дополнительных средств ФБР, Министерству внутренней безопасности и Комиссии по содействию выборам.

В письме ничего не говорится о президенте США Дональде Трампе, однако, как указывает издание, запрос явно задуман как выпад в сторону американского лидера. Так, Шумер заявил журналистам, что Трампу следует возглавить усилия по защите промежуточных выборов от российского влияния, а не «зацикливаться на легитимности его избрания, на публикации твитов и на очередных спорах по поводу предвыборной кампании 2016 года».

Между тем демократы не стали выдвигать ультиматумов по поводу возможного прекращения работы госучереждений в случае, если ФБР и Министерству внутренней безопасности не будут выделены средства на борьбу с российским вмешательством.

Шумер подчеркнул, что надеется добиться поддержки со стороны обеих партий, поскольку и те, и другие заинтересованы в защите промежуточных выборов от иностранного вмешательства, пишет Politico.