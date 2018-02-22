Politico: защиту американских выборов от России оценили в дополнительные $300 млн

Лидеры демократического меньшинства в сенате и палате представителей конгресса США выступили с предложением увеличить финансирование ФБР и Министерства внутренней безопасности для защиты американских промежуточных выборов от российского вмешательства, сообщает Politico. Как отмечает издание, на эти цели предлагают выделить дополнительно $300 млн.
Лидеры Демократической партии в конгрессе США в среду призвали выделить дополнительно $300 млн на финансирование защиты американских промежуточных выборов от российского вмешательства, пишет Politico. Эти выборы, как отмечается в статье, пройдут в ноябре этого года.
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси в письме, адресованном руководству республиканцев, озвучили своё предложение о выделении дополнительных средств ФБР, Министерству внутренней безопасности и Комиссии по содействию выборам.
В письме ничего не говорится о президенте США Дональде Трампе, однако, как указывает издание, запрос явно задуман как выпад в сторону американского лидера. Так, Шумер заявил журналистам, что Трампу следует возглавить усилия по защите промежуточных выборов от российского влияния, а не «зацикливаться на легитимности его избрания, на публикации твитов и на очередных спорах по поводу предвыборной кампании 2016 года».
Между тем демократы не стали выдвигать ультиматумов по поводу возможного прекращения работы госучереждений в случае, если ФБР и Министерству внутренней безопасности не будут выделены средства на борьбу с российским вмешательством.
Шумер подчеркнул, что надеется добиться поддержки со стороны обеих партий, поскольку и те, и другие заинтересованы в защите промежуточных выборов от иностранного вмешательства, пишет Politico.
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