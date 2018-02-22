WP: Джентилони предупредил об угрозе вмешательства в итальянские выборы, но Россию не упомянул

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони во вторник опубликовал ежегодный отчёт о безопасности, в котором он, наряду с угрозой исламского экстремизма, предупреждает об «онлайн-кампаниях по оказанию влияния», которые нацелены на «изменение настроений и политических взглядов общественности, особенно во время выборов», сообщает The Washington Post. Однако Россия в этом докладе, как отмечает издание, не упоминается.

Правительство Италии предупреждает о возможном иностранном вмешательстве в парламентские выборы, которые состоятся 4 марта, сообщает The Washington Post. Эти опасения были высказаны после того, как США обвинили во вмешательстве российских троллей и представили доказательства наличия фейковых новостей, происходящих из России, на популярных итальянских платформах.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони во вторник опубликовал ежегодный отчёт о безопасности, в котором он, наряду с угрозой исламского экстремизма, предупреждает об «онлайн-кампаниях по оказанию влияния», которые нацелены на «изменение настроений и политических взглядов общественности, особенно во время выборов».

В докладе, однако, Россия не упоминается. Но на протяжении нескольких месяцев американские и итальянские аналитики предупреждают, что европейские выборы являются «главными целями» российского вмешательства, особенно в условиях, когда две ключевые оппозиционные партии Италии — «Лига Севера» и «Движение пяти звёзд» — имеют связи с Москвой.

Лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, как отмечает издание, совершил несколько «нашумевших» поездок в Россию. Во время одной из таких поездок в марте 2017 года было подписано соглашение о сотрудничестве с правящей партией «Единая Россия». «Движение пяти звёзд» между тем способствовало установлению аналогичных отношений с Россией и призывало к снятию санкций Европейского союза против России.

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что он наводил справки о риске вмешательства России во время переговоров с официальными лицами из министерств внутренних и иностранных дел Италии в Риме.

«Они считают, что 4 марта состоятся свободные выборы, которые отразят волю итальянского народа, — отметил Салливан. — Но они ведут себя очень осторожно, а также внимательно следят за любым возможным вмешательством со стороны, например, тех, кто вмешался в американские выборы в 2016 году».

«Таким образом, они бдительны, но настроены оптимистично», — добавил он в ответ на вопрос корреспондента Associated Press.

Как сообщает The Washington Post, в предвыборных опросах на данный момент побеждает Правоцентристская коалиция, включающая партию бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!», «Лигу Севера», а также небольшую правую националистическую партию «Братья Италии». Берлускони известен своей длительной дружбой с президентом России Владимиром Путиным.

Хотя левоцентристская демократическая партия, которая правит в Италии с 2013 года, подчинилась санкциям ЕС из-за «аннексии Крыма» и поддержки Россией сепаратистов на Украине, многим итальянцам хотелось бы, чтобы санкции были отменены.

Как пишет американское издание, недавний отчёт итальянской ежедневной деловой газеты Il Sole 24 показал, что в результате санкций Италия потеряла €4 млрд и 80 тыс. рабочих мест.

Научный сотрудник Института международных политических исследований в Милане Элеонора Тафуро Амброзетти отметила, что настроения против Евросоюза делают «Лигу Севера» и «Движение пяти звёзд» привлекательными для избирателей.

Что касается угроз пропагандистских кампаний, которые могут повлиять на результаты выборов, то, по мнению Амброзетти, «они слегка преувеличены», поскольку у Twitter-аккаунта итальянской редакции российского новостного агентства «Спутник» всего 6,3 тыс. подписчиков.

В то время как «Лига Севера» и «Движение пяти звёзд» работают над укреплением политических связей с Москвой, Путин и его помощники сосредоточились на том, чтобы оставаться в дружественных отношениях с нынешним итальянским правительством, сообщает The Washington Post.