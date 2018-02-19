The Guardian: самое страшное во «вмешательстве» России — его слишком легко повторить
Большая часть сообщений западной прессы о российском «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года в США была посвящена преимущественно тому, «кто это сделал и в чью пользу», однако всё это уже давно не новости, и любой, кто следил за развитием этого сюжета, и так пришёл к выводу, что «россияне сделали всё, что могли, чтобы добиться победы Трампа», пишет британская The Guardian в редакционной статье. А вот о том, какие же конкретно шаги предпринимали россияне, писали гораздо меньше — несмотря на то что эти детали крайне важны и кому-то могут даже показаться «шокирующими», подчёркивают журналисты издания.
Как отмечается в материале, опубликованное на днях Минюстом США обвинительное заключение в отношении ряда россиян, подозреваемых американской стороной в организации «операции» по вмешательству в выборы, содержит крайне подробный рассказ о том, как функционирует одна из структур, якобы принимавших участие в этой кампании, — а именно, «профессиональная пропагандистская или лоббистская организация» под названием «Агентство интернет-исследований», также известная как «фабрика троллей». Сотрудникам американского министерства удалось установить, что организация занималась далеко не только «троллингом»: так, по данным Минюста, она отправляла в США «агентов-женщин», которые «занимались сбором разведданных и устанавливали связь с социальными и политическими активистами», а также — как раз по совету таких активистов — целенаправленно вели пропагандистскую деятельность в штатах, где не было преимущества ни у одного из главных кандидатов.
Тем временем в штаб-квартире структуры в Санкт-Петербурге работала целая масса специалистов различного профиля — экспертов по анализу данных, поисковой оптимизации, информационным технологиям и графике; впрочем, центральное место здесь всё же занимали те самые «воины клавиатуры», которые в рамках «атаки» Москвы на американскую демократию сыграли роль «ударных отрядов», — именно они, пользуясь различными инструментами и работая посменно с учётом американского времени, заводили в соцсетях аккаунты от имени американцев и публиковали посты, влияя таким образом на умы граждан США, повествуют авторы статьи.
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