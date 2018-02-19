The Guardian: самое страшное во «вмешательстве» России — его слишком легко повторить

Несмотря на то что российская «операция по вмешательству» в американские выборы была весьма изощрённой, действительно пугает не это, а тот факт, что на деле использовать соцсети для влияния на политику отныне без труда может любой, пишет The Guardian. По мнению редакции газеты, американцам сейчас нужно задаваться вопросом не о том, что и как сделали россияне, а о том, кто ещё может проводить такие же кампании — в том числе и внутри США.

Большая часть сообщений западной прессы о российском «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года в США была посвящена преимущественно тому, «кто это сделал и в чью пользу», однако всё это уже давно не новости, и любой, кто следил за развитием этого сюжета, и так пришёл к выводу, что «россияне сделали всё, что могли, чтобы добиться победы Трампа», пишет британская The Guardian в редакционной статье. А вот о том, какие же конкретно шаги предпринимали россияне, писали гораздо меньше — несмотря на то что эти детали крайне важны и кому-то могут даже показаться «шокирующими», подчёркивают журналисты издания.

Как отмечается в материале, опубликованное на днях Минюстом США обвинительное заключение в отношении ряда россиян, подозреваемых американской стороной в организации «операции» по вмешательству в выборы, содержит крайне подробный рассказ о том, как функционирует одна из структур, якобы принимавших участие в этой кампании, — а именно, «профессиональная пропагандистская или лоббистская организация» под названием «Агентство интернет-исследований», также известная как «фабрика троллей». Сотрудникам американского министерства удалось установить, что организация занималась далеко не только «троллингом»: так, по данным Минюста, она отправляла в США «агентов-женщин», которые «занимались сбором разведданных и устанавливали связь с социальными и политическими активистами», а также — как раз по совету таких активистов — целенаправленно вели пропагандистскую деятельность в штатах, где не было преимущества ни у одного из главных кандидатов.

Тем временем в штаб-квартире структуры в Санкт-Петербурге работала целая масса специалистов различного профиля — экспертов по анализу данных, поисковой оптимизации, информационным технологиям и графике; впрочем, центральное место здесь всё же занимали те самые «воины клавиатуры», которые в рамках «атаки» Москвы на американскую демократию сыграли роль «ударных отрядов», — именно они, пользуясь различными инструментами и работая посменно с учётом американского времени, заводили в соцсетях аккаунты от имени американцев и публиковали посты, влияя таким образом на умы граждан США, повествуют авторы статьи.

Тот факт, что социальные сети можно «эксплуатировать» подобным образом, возможно, и поразит кого-то — но реальный и «более отрезвляющий» вопрос на деле заключается в том, «должны ли вообще такие вести нас удивлять», полагает редакция The Guardian. Как подчёркивают журналисты, социальные СМИ дают рекламщикам и лоббистам беспрецедентные возможности по распространению тех или иных идей. Как продемонстрировала «российская кампания», в числе наиболее эффективных из них фигурирует возможность маскировать свои публикации, скрывая их рекламный характер, ведь это только добавляет им эффективности — «всё совсем так же, как с пропагандой, которую представляют как новости: она оказывается в разы мощнее той, которую подают как мнение», говорится в статье. «Если мы зададим вопрос о том, почему россияне смогли это сделать, очевидным ответом на него будет: потому что это может сделать любой, — пишут авторы. — Великий дуумвират компаний Facebook и Google — это самые крупные рекламные агентства, когда-либо существовавшие в истории, и свои услуги они предоставляют практически всем».

Наиболее «тревожный» вопрос, возникающий в связи с данными, раскрытыми в обвинительном заключении Минюста, — «не в том, сделали ли россияне то, что им приписывают, а в том, кто ещё организовал и организует аналогичные кампании», убеждены журналисты The Guardian. Американские лоббистские организации, включая Национальную стрелковую ассоциацию США, крупные нефтяные корпорации и большие табачные компании вот уже несколько десятков лет в своих интересах организуют группы якобы «от народа», выступающие в их интересах, и в прошлом уже пытались распространять информацию, которая ставит под сомнение установленные факты, напоминают авторы. Более того, кое в чём «они даже обошли и Россию» — ведь они открыто жертвовали деньги на политические кампании нужных им политиков, иронизируют они.

Как подчёркивается в статье, рекламные сообщения, размещённые россиянами в Facebook, оказали эффект «лишь потому, что сотни тысяч американцев говорили такие же вещи, не получая за это денег». «Действительно шокирующее обстоятельство в обвинительном заключении Минюста — это не то, что россияне воспользовались серьёзнейшим слабым местом американской политической системы (что ж ещё будет делать враждебная страна?), а то, что подобные слабости вообще существуют, и что их теперь может так легко и относительно дёшево использовать любой», — подытоживают авторы.