Fox News: российское «вмешательство» ничего не изменило, а Трамп сам был одной из его целей

В обвинительных заключениях, вынесенных Минюстом США в отношении россиян, организовавших «вмешательство» в американские выборы 2016 года, прямо говорится о том, что данные действия не повлияли на результат голосования, поведал ведущий Fox Такер Карлсон. Кроме того, как подчеркнул журналист, обвиняемые россияне были уличены и в организации акций протеста против самого Трампа.

Добрый вечер и добро пожаловать на передачу Tucker Carlson Tonight. Как вы наверняка уже сегодня узнали, следственная группа, возглавляемая спецпрокурором Робертом Мюллером, опубликовала 13 отдельных обвинительных заключений в отношении граждан России, которые якобы попытались вмешаться в выборы 2016 года.

В ближайшие дни вы ещё услышите огромное количество пропаганды по поводу этих заключений и значения, которое они имеют. Ну а мы подробно с ними ознакомились — и вот что в них есть правдивого.

В заключениях говорится о российской операции с целью, цитирую, «посеять раздор» внутри американской политической системы. Началась эта операция в 2014 году — то есть, как известно, ещё до того, как Дональд Трамп — или любой другой кандидат — объявил о своём участии в президентской гонке. В рамках операции каких-то конкретных задач идеологического плана не предусматривалось; цель была лишь в том, чтобы намутить воду.

В ходе выборов 2016 года эти 13 россиян якобы публиковали рекламу в Facebook и пытались организовывать публичные акции с критикой в адрес Хиллари Клинтон и в поддержку Дональда Трампа. Однако поддерживали россияне и отдельных «леваков» — таких, например, как кандидат Берни Сандерс и общественное движение «Жизнь темнокожих имеет значение». Хиллари Клинтон лидировала на протяжении большей части выборов, и они хотели ей помешать. Им это удалось.

Тем не менее, когда выборы закончились, россияне сразу же стали организовывать митинги протеста против Дональда Трампа. Впрочем, называть эти акции митингами — это скорее преувеличение: к примеру, на приглашения на якобы организованное россиянами собрание против мусульман отозвались всего четыре человека; а на призывы поучаствовать в акции против Хиллари в Нью-Йорке — только 45. Единственным действительно успешным мероприятием, по всей видимости, организованным россиянами, стал митинг против Трампа сразу после выборов, состоявшийся совсем рядом с небоскрёбом Trump Tower.

Всё это, конечно, неприятно — речь ведь идёт об иностранцах. Однако ни одна из этих деталей не кажется важной. В обвинительных заключениях нет ни одного факта, подтверждающего, что какие-либо действия со стороны России повлияли хотя бы на один голос или каким-то образом сработали на одного из кандидатов. Это сегодня признал и заместитель министра юстиции США Род Розенштейн. Вот, посмотрите.

РОД РОЗЕНШТЕЙН, замминистра юстиции США: В данном обвинительном заключении нет никаких заявлений о том, что в этих противозаконных действиях преднамеренно участвовал хоть один гражданин США. В заключении также нет утверждений о том, что действия, вменяемые обвиняемым в вину, изменили результат выборов 2016 года.

А в опубликованном сегодня днём заявлении по поводу последних вестей Белый дом даже с гордостью сообщил, цитирую: «Президент Дональд Трамп был проинформирован по данному вопросу и доволен тем, что расследование спецпрокурор вновь подтвердило, что никакого сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией не было».

В общем-то, так и есть. В рамках данного расследования были предъявлены обвинения примерно 20 лицам, и пока ни одного факта, подтверждающего, что штаб Трампа вступил в сговор с Путиным, выявлено не было. А ведь именно сговор — не будем об этом забывать — и являлся изначально причиной, из-за которой нам якобы было необходимо это расследование, которое тянется не один год, обошлось уже в несколько миллионов долларов, по сути, застопорило Вашингтон и отодвинуло ваши личные чаяния на задний план. Однако вся информация, которую удалось получить до сих пор, указывает не на сговор, а на что-то прямо ему противоположное.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2018 года.