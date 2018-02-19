CBS: Москва не экстрадирует виновных во «вмешательстве», но «российское дело» ещё не закрыто

Москва вряд ли станет экстрадировать лиц, обвиняемых Минюстом США в организации операции по «вмешательству» в американские выборы, сообщает CBS News. Между тем, как полагает эксперт канала, российское правительство наверняка приложило руку к данной информационной кампании. Как бы то ни было, по данным CBS, «российское дело» в ближайшее время закрыто не будет.

С нами на связи из нашего бюро в Вашингтоне — бывший советник президента Джорджа Буша — младшего по вопросам внутренней безопасности, а ныне — старший эксперт по вопросам нацбезопасности CBS News Фрэн Таунсенд, а также Пола Рид, наш судебный корреспондент в столице. Пола, начнём с вас, с реакции на то, о чём было упомянуто: что этих людей (россиян, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. — ИноТВ) вряд ли экстрадируют. Какие же тогда меры юридического плана будут предприняты сейчас?



ПОЛА РИД, судебный корреспондент CBS News: Именно так, ожидать, что в ближайшее время будут какие-то аресты, не стоит — вероятность того, что российское правительство экстрадирует кого-либо из этих людей, крайне мала.



Функция данного обвинительного заключения (в отношении 13 россиян. — ИноТВ) прежде всего в том, чтобы конкретно и подробно описать то, каким образом россияне вмешались в выборы и какие при этом были совершены преступления в соответствии с американским законодательством.

Ясно. Фрэн, в обвинительном заключении российское правительство не упоминается, однако, по вашей оценке, поверить в то, что тут нет какой-либо связи, сложно.

ФРЭН ТАУНСЕНД, бывший советник президента США по вопросам внутренней безопасности: Да, сложно. Посмотрите только на масштабы — на количество вовлечённых в это дело людей и фирм-однодневок и вложенные в это суммы… Это была очень изощрённая операция по тайному распространению влияния, и просто невозможно представить, чтобы это делалось без благословления и указаний со стороны Кремля и высокопоставленных чиновников правительства России.



Пола, раз всё это не будет иметь особого значения в юридическом смысле сразу же, какой смысл это приобретёт в долгосрочной перспективе — и, может быть, в контексте расследования (по «российскому делу». — ИноТВ).



ПОЛА РИД: Расследование продолжается, и (ведущий «российское дело» спецпрокурор Минюста США. — ИноТВ) Мюллер продолжает собирать доказательства о любых финансовых транзакциях между предвыборным штабом Трампа и Россией. Он также допрашивает свидетелей по вопросу препятствования правосудию. Поясню — на этой неделе он разговаривал с бывшим главным стратегом Белого дома Стивом Бэнноном, а только вчера он беседовал с бывшим официальным представителем команды юристов Трампа Марком Корэлло. Так что несмотря на заявления со стороны Белого дома о том, что дело идёт к концу, по известной нам информации выходит, что расследование и судебные процессы, которые будет необходимо провести, будут продолжаться ещё не один месяц в этом году и, возможно, ещё и в году следующем.



Фрэн, прежде чем мы перейдём к другим темам, быстро задам ещё один вопрос вам по поводу обвинительного заключения — вы ведь обнаружили, что там упоминается один гражданин США, имя которого не раскрывается.



ФРЭН ТАУНСЕНД: Именно так, Джеф. Все сразу же автоматом решили, что этот неназванный американец сотрудничает с Бобом Мюллером, — видимо, он пошёл на сделку со следствием, и она либо была, либо ещё будет заключена. А главный вопрос в том, что известно этому анониму о связях с одним из предвыборных штабов американских кандидатов — и, конкретнее говоря, с предвыборным штабом Трампа.

Следствие полагает, что этот человек оказывал непосредственную помощь людям в России.

ФРЭН ТАУНСЕНД: Именно так, ведь от него хотели, чтобы он обрабатывал «фиолетовые» штаты*, где преимущества не было ни у республиканцев, ни у демократов. Именно поэтому я считаю, что речь идёт о тщательно спланированной кампании, и этот человек — ключ к тому, чтобы понять, какие ещё граждане США могли участвовать в этой операции.

Понятно. С нами были эксперт CBS по вопросам нацбезопасности Фрэн Таунсенд и наш вашингтонский корреспондент Пола Рид. Спасибо вам обеим.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2018 года.

* В США штаты, голосующие в основном за республиканцев, называют «красными», а за демократов — «синими»; соответственно, штаты, где преимущества нет ни у одной из главных партий, иногда именуются «фиолетовыми» (прим. ИноТВ).