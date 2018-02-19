Журналист: Европа лучше справилась с «вмешательством» Москвы, поскольку оказалась сплочённее, чем США

Франция и Германия успешно защитились от попыток России «вмешаться» в их выборы потому, что проявили большую сплочённость по сравнению с Соединёнными Штатами, заявила в эфире CNN американский журналист Юлия Йоффе. Как подчеркнула Йоффе, Вашингтону сейчас следует «укрепить свои киберармии», дабы пресечь повторные покушения «на самое святое действо нашей страны».

Юлия, напоследок быстро задам такой вопрос: почему Франции и даже Германии удалось справиться с ситуацией лучше? Что мог бы сделать Вашингтон внутри страны для того, чтобы иметь возможность лучше отслеживать кибератаки со стороны иностранных государств?

ЮЛИЯ ЙОФФЕ, внештатный обозреватель The Atlantic: Франция и Германия были гораздо сплочённее, а их медийное пространство не так расколото и разделено, как у нас, и это («вмешательство» России. — ИноТВ) воспринималось не как проблема с определённым кандидатом, как у нас, а как вопрос национальной безопасности. У нас же всё крутится вокруг поддержки Трампа либо выступлений против него — как проблема нацбезопасности это не воспринимается, и люди не учитывают тот факт, что иностранная держава вмешалась в самое священное действо нашей страны.

Что же до... — прежде, чем дойдём до разглашения информации о состояниях Путина, почему бы нам сперва не укрепить наши киберармии и контрразведывательные службы, чтобы они могли охотиться на этих людей там, где они обитают, то есть в интернете? А ведь администрация Трампа до сих пор бездействует, несмотря на то, что назначенные им главы разведывательных агентств неоднократно заявляли в течение минувшего года, что согласны с опубликованным в январе 2016 года докладом директора Национальной разведки и считают, что Россия вот уже некоторое время вмешивается в наши дела и продолжает это делать. Так почему мы не укрепляем соответствующие службы, дабы они могли действовать? Трамп этого так и не сделал — наши киберармии до сих пор сидят без дела.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2017 года.