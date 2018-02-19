Журналист: Европа лучше справилась с «вмешательством» Москвы, поскольку оказалась сплочённее, чем США

Франция и Германия успешно защитились от попыток России «вмешаться» в их выборы потому, что проявили большую сплочённость по сравнению с Соединёнными Штатами, заявила в эфире CNN американский журналист Юлия Йоффе. Как подчеркнула Йоффе, Вашингтону сейчас следует «укрепить свои киберармии», дабы пресечь повторные покушения «на самое святое действо нашей страны».
Юлия, напоследок быстро задам такой вопрос: почему Франции и даже Германии удалось справиться с ситуацией лучше? Что мог бы сделать Вашингтон внутри страны для того, чтобы иметь возможность лучше отслеживать кибератаки со стороны иностранных государств?
ЮЛИЯ ЙОФФЕ, внештатный обозреватель The Atlantic: Франция и Германия были гораздо сплочённее, а их медийное пространство не так расколото и разделено, как у нас, и это («вмешательство» России. — ИноТВ) воспринималось не как проблема с определённым кандидатом, как у нас, а как вопрос национальной безопасности. У нас же всё крутится вокруг поддержки Трампа либо выступлений против него — как проблема нацбезопасности это не воспринимается, и люди не учитывают тот факт, что иностранная держава вмешалась в самое священное действо нашей страны.
Что же до... — прежде, чем дойдём до разглашения информации о состояниях Путина, почему бы нам сперва не укрепить наши киберармии и контрразведывательные службы, чтобы они могли охотиться на этих людей там, где они обитают, то есть в интернете? А ведь администрация Трампа до сих пор бездействует, несмотря на то, что назначенные им главы разведывательных агентств неоднократно заявляли в течение минувшего года, что согласны с опубликованным в январе 2016 года докладом директора Национальной разведки и считают, что Россия вот уже некоторое время вмешивается в наши дела и продолжает это делать. Так почему мы не укрепляем соответствующие службы, дабы они могли действовать? Трамп этого так и не сделал — наши киберармии до сих пор сидят без дела.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал принятие Европейским парламентом резолюции об угрозе отступления Венгрией от основополагающих демократических ценностей ЕС.
Постоянное представительство России в ООН больше не имеет возращений по докладу независимой группы экспертов по санкциям в отношении Северной Кореи. Об этом заявил пресс-секретарь постпредства Фёдор Стржижовский.
Преследование украинскими властями руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского недопустимо, особенно с учётом его проблем со здоровьем. Такое мнение выразил постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что США, вводя очередные санкции против стран за «вмешательство» в американские выборы, сужают «окно возможностей» в отношениях с Россией.
Участок Московского метрополитена от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта» соединит Московское центральное кольцо и Большую кольцевую линию, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года (есть в распоряжении RT). Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е) и Алтайский край (3-е).
Соединённые Штаты методами экономического шантажа и угроз санкций пытаются помешать другим странам содействовать соблюдению СВПД, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев поддержал обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в конфликте с рэп-исполнителем Тимати.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следователи установили личность организатора планировавшихся в Киеве терактов, в которых должна была принять участие депутат Верховной рады Надежда Савченко.
За прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы населённых пунктов в трёх сирийских провинциях — Латакии, Хаме и Алеппо. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
Проект украинской автокефалии не поддерживает ни одна из поместных церквей. Об этом заявил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Количество ипотечных сделок в Республике Татарстан выросло на 32,8% за восемь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Росреестр.
Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что увольнение бывших выпускников МГИМО из польского МИД — «не новость», так как это происходит на протяжении «последних лет». Об этом сообщает РИА Новости.