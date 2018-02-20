Forbes: Facebook не против «российского вмешательства», но с американскими IP-адресами

Для решения проблемы «вмешательства» России в американские выборы Facebook предложил систему, которая позволит рекламодателям размещать записи, содержащие упоминание имени того или иного кандидата, только с территории США, передаёт Forbes. При этом издание отмечает, что России ничего не стоит обойти новую систему.

Facebook создаёт систему, которая бы позволила помешать иностранному вмешательству в выборы в США. И пока «эти назойливые иностранцы» не научатся использовать иностранные электронные адреса, система будет весьма надёжной, передаёт Forbes.



В последнее время компания находится в центре внимания в связи с обвинениями в том, что, отчасти при помощи Facebook, Россия повлияла на президентские выборы 2016 года. Считается, что Россия потратила $100 тыс. на рекламу на платформе в преддверии выборов. Также, как утверждают, Москва пыталась повлиять на выборы через приложение Instagram, которым владеет Facebook.



Издание отмечает, что любые иностранные вложения средств в связи с выборами любого уровня в США незаконны.



При этом покупка рекламы — лишь часть кампании по вмешательству, основные действия которой были связаны с размещением бесплатного контента почти в каждой социальной сети, в связи с чем на прошлой неделе в США были выдвинуты обвинения 13 россиянам и трём российским компаниям.



Каждый из обвиняемых, утверждает Forbes, связан с российским Агентством интернет-исследований, представители которого создали сотни фальшивых аккаунтов в Facebook, Instagram, Twitter и YouTub для публикации записей о выборах.



Теперь Facebook нашёл решение. По словам одного из директоров компании Кэти Харбат, планируется ввести систему идентификации пользователей, покупающих в социальной сети рекламу, которая связана с американскими выборами. Facebook будет отправлять пользователю уникальный код, который рекламодатель должен будет ввести, чтобы завершить покупку рекламы.



Отмечается, что во время выборов в конгресс США в ноябре этого года система уже будет функционировать.



По словам Харбат, код станет доказательством того, что рекламодатель находится на территории США. Таким образом, издание отмечает, что всё, что требуется для доказательства, — это электронный адрес, называя подобное решение «удивительно низкотехнологичным» для компании, которая обдумывает проблему с конца прошлого лета.



По мнению автора статьи, иностранные правительства с лёгкостью обойдут эту систему, арендуя американский почтовый ящик и найдя человека, который будет отслеживать входящие сообщения, или просто используя переадресацию почты.



Кроме того, система коснётся лишь тех, кто будет использовать в рекламе имя баллотирующегося кандидата. Рекламные посты, даже продвигающие определённое политическое мнение или кандидата, но при этом не содержащие прямо упоминания его имени, не будут затронуты.



«Это не решит всего. Скорее всего, нет», — приводит Forbes слова Харбат.