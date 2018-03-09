Бывший начальник штаба Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по всем пунктам нового обвинительного заключения. Как сообщает NBC, на выходе из здания суда Манафорта встретили российским флагом и назвали «предателем».
Бывший начальник штаба Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по всем пунктам нового обвинительного заключения. Как отмечает NBC, Манафорт вынужден носить ещё один электронный браслет на ноге до судебного разбирательства, которое может начаться уже в июле.
Когда Манафорт выходил из суда, один из протестующих кинул в него российский флаг и прокричал: «Предатель! Покажи нам свой браслет».
Манафорт, который был втянут в расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, был привлечён к ответственности в Вирджинии, где в феврале ему было предъявлено обвинение в банковском мошенничестве. Четыре месяца до этого, как утверждает NBC, Манафорту в Вашингтоне предъявили обвинение в заговоре и отмывании денег.
Изначально обвинение по двум делам было предъявлено Манафорту и его деловому партнёру Рику Гейтсу, бывшему помощнику кампании Трампа. Но Гейтс признал себя виновным и согласился сотрудничать с Мюллером.
Обвинения не связаны напрямую с вмешательством в выборы, но касаются лоббистской деятельности Манафорта и Гейтса в пользу пророссийских политических деятелей на Украине.
Пол Манафорт, как сообщает NBC, также вербовал и финансировал группу бывших европейских политиков в целях лоббирования в США интересов Украины.
Министерство молодёжи и спорта Украины выступило с заявлением в связи с намерением Анны Ушениной, Натальи Жуковой, Инны Гапоненко, Анны и Марии Музычук выступить на чемпионате мира, который пройдёт в российском Ханты-Мансийске.
Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Кондратьев предположил, что после сообщений Минобороны России о готовящихся в Сирии провокациях с использованием химоружия удары возглавляемой США коалиции по некоторым регионам страны удастся предотвратить.
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов объявил о новом пари с хавбеком московского «Спартака» Денисом Глушаковым на результаты очных матчей клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что представители организации «Белые каски» доставили отравляющие вещества на склад боевиков в сирийский Саракиб.
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт раскритиковал высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что полностью выиграть борьбу с допингом невозможно.
Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Китайского Тайбэя Су Шувэй в матче первого круга на четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате США по теннису.
Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Олег Ланин прокомментировал эпизод со своим удалением в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем», который судил арбитр Михаил Вилков.
Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль уголовные дела о нападении подростков на двух жителей Санкт-Петербурга, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт регионального управления СК.
Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес станет приоритетной целью испанской «Севильи» в случае, если клуб не сможет договориться с французским «Лионом» о переходе форварда Мариано Диаса.