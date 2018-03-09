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NBC: на выходе из здания суда Манафорта встретили российским флагом и назвали «предателем»

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Бывший начальник штаба Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по всем пунктам нового обвинительного заключения. Как сообщает NBC, на выходе из здания суда Манафорта встретили российским флагом и назвали «предателем».
NBC: на выходе из здания суда Манафорта встретили российским флагом и назвали «предателем»
Reuters
Бывший начальник штаба Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным по всем пунктам нового обвинительного заключения. Как отмечает NBC, Манафорт вынужден носить ещё один электронный браслет на ноге до судебного разбирательства, которое может начаться уже в июле.
 
Когда Манафорт выходил из суда, один из протестующих кинул в него российский флаг и прокричал: «Предатель! Покажи нам свой браслет».
 
Манафорт, который был втянут в расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, был привлечён к ответственности в Вирджинии, где в феврале ему было предъявлено обвинение в банковском мошенничестве. Четыре месяца до этого, как утверждает NBC, Манафорту в Вашингтоне предъявили обвинение в заговоре и отмывании денег.
 
Изначально обвинение по двум делам было предъявлено Манафорту и его деловому партнёру Рику Гейтсу, бывшему помощнику кампании Трампа. Но Гейтс признал себя виновным и согласился сотрудничать с Мюллером.
 
Обвинения не связаны напрямую с вмешательством в выборы, но касаются лоббистской деятельности Манафорта и Гейтса в пользу пророссийских политических деятелей на Украине.
 
Пол Манафорт, как сообщает NBC, также вербовал и финансировал группу бывших европейских политиков в целях лоббирования в США интересов Украины.
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источник
NBC США Северная Америка
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Дональд Трамп Пол Манафорт президентские выборы расследование Россия США
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