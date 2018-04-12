Foreign Policy: немецкое ТВ предлагает зрителям подчищенный вариант истории Германии

Немецкий кинематограф в последнее время производит множество фильмов и сериалов о Второй мировой войне и Третьем рейхе, реалистично изображающих коммунистов и представляющих злодеями американцев, но обходящих стороной ужасы нацизма. Такая неспособность киноиндустрии Германии ответственно обращаться со своим прошлым ведёт к исторической амнезии среди молодёжи, особенно опасной в современном мире с его популистскими и антисемитскими движениями, пишет американский журнал Foreign Policy.

За последнее десятилетие немецкий кинематограф поставил на поток производство фильмов и сериалов, освещающих тёмную сторону истории Германии, пишет Foreign Policy. Конечно, это не единственная страна, которая обращается в кино к прошлому, но если Великобритания и США представляют истории о героизме в борьбе против Гитлера, то Германии приходится иметь дело с чувством вины и стыда. При этом немецкая киноиндустрия «подчищает» историю, утверждает американский журнал.

В наши дни большинство немцев гордятся тем, как их страна справляется с доставшейся им в наследство историей Второй мировой войны. Однако многие из новых произведений современного немецкого кинематографа выглядят довольно неожиданно, учитывая, что их создало поколение телевизионных деятелей, не замаранных нацизмом, отмечает издание. В то время как коммунизм в Восточной Германии показан в них реалистично, Третий рейх изображается в слишком светлых красках, считает автор статьи. Ни один из новых фильмов или сериалов напрямую не касается холокоста или других преступлений нацизма, а драматические линии не фиксируют внимания на сопротивлении Гитлеру. Вместо этого большинство немцев сами представлены жертвами.

Эта тенденция началась в 2006 году с состоящего из двух частей телевизионного фильма «Дрезден», рассказывающего о разрушении немецкого города британскими и американскими бомбами в феврале 1945 года. Затем в 2007 году вышел фильм «Бегство», в центре внимания которого находится бегство немцев от советских войск. В 2013 году появился трёхсерийный телевизионный фильм «Наши матери, наши отцы», прослеживающий судьбы пяти молодых людей с 1941 года до конца Третьего рейха. При этом никто из героев не является нацистом и не симпатизирует нацизму. Более того, один из основных персонажей — еврей, что не помешало ему пережить войну, а это неправдоподобно, подчёркивает издание.

Чего в этих фильмах нет, так это немцев, выражающих свою верность Гитлеру. Нацисты в них показаны как некое «карикатурное зло», существующее отдельно от простых граждан Германии. В то же время коммунисты в них изображаются более реалистично, личностями, которые порой даже вызывают симпатию, отмечает Foreign Policy.

Сериал «Вайссензее. Берлинская история», выходивший с 2010-го по 2015 год, — мелодрама в духе истории клана Сопрано, разворачивающаяся вокруг офицера Штази в годы перед падением Берлинской стены. Мини-сериал «Таннбах» показывает жизнь одной деревни, разделённой между Западной и Восточной Германией. В сериале «Германия 83» Штази шантажом вынуждает молодого восточного немца стать шпионом в Западной Германии. Все эти телешоу подкреплены реалистическими чертами, которые отсутствуют в изображении Второй мировой войны, настаивает автор статьи.

Почему же немецкие фильмы и сериалы правдоподобно представляют коммунизм, но воздерживаются от полномасштабного изображения ужасов нацизма? Возможно, это связано с тем, что немцы сами в конечном счёте свергли восточно-немецкий режим, полагает журналист. Россия насаждала коммунизм извне, и восточные немцы праздновали падение стены. Национал-социализм, с другой стороны, был популярным движением, и немцы годами продолжали фанатично сражаться за фюрера, когда уже было очевидно, что они проиграют войну. Тем не менее Германия ещё не примирилась с этим ключевым фактом, и последние телепрограммы только закрепляют удобный для неё миф о том, что худшие преступления предков были лишь проявлением наивности, подчёркивает Foreign Policy.

Автор статьи обращает внимание ещё на несколько моментов. Например, сценарист фильмов «Дрезден» и «Наши матери, наши отцы» сделал в своих историях акцент на том, что большинство людей не имели ничего общего с диктаторским режимом, и нацизм, как и коммунизм, в его работах выглядит какой-то инопланетной силой.

Что касается американцев, то они в подобных сериалах и фильмах предстают в образе злодеев, продолжает издание. В «Таннбахе» американский офицер сотрудничает с бывшими нацистами против коммунистов и помогает скрыть смерть ребёнка. В «Германии 83» немецкие офицеры Восточной и Западной Германии боятся, что их страна может стать ядерным полигоном между «циничными» русскими и американскими деятелями холодной войны. В фильме «Наши матери, наши отцы» бывший офицер СС работает на американские оккупационные силы, причём им хорошо известно о его прошлом.

Между тем большинство зрителей, посмотревших эти фильмы и сериалы, не относились к поколению молодых немцев — согласно статистическим данным, большей их части было более 50 лет, подчёркивает автор. «Наши матери, наши отцы» посмотрело около 7,6 млн человек — примерно четверть всех телезрителей Германии. Напротив, сериал «Вавилон-Берлин» может привлечь молодую аудиторию, потому что частично его транслируют в интернете, а не по бесплатному телевидению. Впрочем, зрители вряд ли смогут найти в нём более реалистичное изображение или критический анализ факторов, приведших к падению первой немецкой демократии, отмечает американский журнал.

Сериал привлекает в основном своей эстетикой сопоставления секса и наркотиков с одной стороны и красных флагов и коричневых рубашек — с другой. Когда эта эстетизация прошлого соединяется с тенденцией изображать немцев как пострадавшую сторону, как это делается в большинстве современных немецких фильмов, всё это выглядит ещё более противоречиво и запутанно, утверждает автор статьи.

Как подчёркивается в статье, такая неспособность немецкого кинематографа ответственно подойти к изображению прошлого страны и привлечь молодую аудиторию ведёт к «растущей исторической амнезии среди молодых немцев».

Кроме того, Германия сейчас быстро превращается в государство, полное иммигрантов, и многие из них могут привезти с собой антисемитские взгляды, не осознавая, что, вливаясь в немецкое общество, они также несут ответственность за память о холокосте, европейскую интеграцию и поддержку евреев в Германии. И именно в наше время, когда популизм и антисемитизм набирает обороты по всей Европе, Германия рассказывает своим гражданам ложные истории о собственном прошлом, подчёркивает Foreign Policy.