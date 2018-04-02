Daily Telegraph: итальянскую «Лигу Севера» раскритиковали за нацистскую реконструкцию

Итальянская партия «Лига Севера» профинансировала историческую реконструкцию нацистской оккупации в городе Колоньо-Монцезе, сообщает британская газета The Daily Telegraph. Критики из других партий осудили эту инициативу накануне празднования Дня освобождения Италии 25 апреля как оскорбляющую память сражавшихся против фашистского режима, неприемлемую и постыдную.

На итальянскую «Лигу Севера» обрушилась волна негодования в городе Колоньо-Монцезе после того, как представители партии проспонсировали реконструкцию нацистской оккупации местными жителями, переодевшимися в форму офицеров СС, сообщает The Daily Telegraph.

Необычное событие, в ходе которого семьи пригласили посетить копию лагеря, раскритиковала центристская Демократическая партия Италии. По мнению её политиков, такая историческая реконструкция оскорбляет память местных жителей, которые были отправлены в лагерях смерти нацистами Германии.

Влиятельная группа бывших партизан сопротивления ANPI также была в ярости, потому что реконструкция должна состояться всего за несколько дней до ежегодного итальянского празднования Дня освобождения, который отмечается 25 апреля.

Мероприятие нацистской тематики организует группа под названием 36 Fuesilier Kompanie, подчёркивает The Daily Telegraph. Как поясняет автор статьи, это отсылка к 36-му Гренадёрскому подразделению СС.

Организаторы говорят, что это событие проводится с целью воссоздания и знакомства с жизнью лагеря пехоты в недели до Дня освобождения Италии. Бывшие партизаны из миланского подразделения ANPI в Колоньо-Монцезе заявили, что считают очень серьёзным решение городского совета устроить немецкий военный лагерь накануне 73-й годовщины Освобождения. Реконструкция «оскорбляет память жителей Колоньо-Монцезе, сражавшихся за Освобождение и отправленных в нацистские концентрационные лагеря», подчеркнул официальный представитель ANPI, призвавший к немедленной отмене этого значительного и «неприемлемого решения».

Местный представитель Демократической партии назвал «недопустимым и постыдным» тот факт, что городская администрация Колоньо-Монцезе, относящаяся к «Лиге Севера», спонсирует инициативу по воссозданию нацистской оккупации накануне празднования 25 апреля.

Сходного мнения придерживается и депутат Демократической партии Эмануэле Фьяно, подготовивший законопроект, согласно которому поддержка фашизма в интернете должна классифицироваться в Италии как преступление. По его словам, «это за гранью добра и зла. В те дни, когда мы вспоминаем освобождение от оккупантов, ответственных за массовые убийства мирных жителей и высылки, партия Сальвини вместо этого чествует оккупантов».

Мэр города, состоящий в партии «Лига Севера», отвергает критику, пишет The Daily Telegraph. «Мы предоставили культурный и информативный проект для студентов и семей», — заявил он и добавил, что полемика по этому вопросу используется для манипулирования общественным мнением. По словам мэра, реконструкцию осуществляют «актёры-любители, которые собирают историческую одежду, а также воссоздают копии партизанских и российских военных лагерей и воспроизводят работу Красного Креста». Более того, подобные реконструкции устраивались в городах, управляемых представителями Демократической партии Италии, и никто не раздувал из этого скандал, напомнил мэр Колоньо-Монцезе.