Колумнист New York Times: итальянцы променяли Америку на Путина, проголосовав за «популистов»

Победа правых и пророссийски настроенных партий «Движение пяти звёзд» и «Лига Севера» в Италии стало не просто «победой популистов», но и «победой Путина», пишет The New York Times. Это служит доказательством того, что итальянцы, разочаровавшись в Трампе, «бросили Америку и променяли её на Россию», подчёркивает издание.

«Десять лет назад итальянцы любили Америку, не повсеместно и не безоговорочно. Как и в любых отношениях, в наших были проблемы», — пишет колумнист The New York Times Фрэнк Бруни. «Нынешняя Европа отличается от той, в которой ты был в 2004-м. Всё стало совершенно иначе», — заявил главный редактор газеты La Stampa Маурицио Молинари. Неделю назад на выборах в Италии выиграли оппозиционное «Движение пяти звёзд» и правая, антииммигрантски настроенная «Лига Севера», поясняет Бруни.

«Это назвали триумфом популизма, но это также триумф Путина, доказательство того, что итальянцы бросили Америку и променяли нас на Россию», — отмечает автор материала. «Никто не проводил опроса, но я думаю, если спросить итальянцев, какой лидер самый популярный в Италии, то победит Путин», — подчеркнул Молинари.

Лидеры «Движения пяти звёзд» оправдывают «вторжение России на Украину», перекладывая вину на ЕС и на США, выступают против антироссийских санкций и критикуют НАТО. «Всё это приходится по душе Москве», — пишет Бруни. Лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини также призвал к отмене санкций и наладил связи с Путиным. Он неоднократно ездил в Москву, позировал с главой Кремля для фотографов и подписал договор о сотрудничестве своей партии с «Единой Россией».

По словам автора материала, стремление к дружбе с Россией для итальянских политиков также продиктовано «практическими соображениями»: санкции отрезали итальянских производителей и фермеров от российского рынка, который приносил им большую прибыль. Кроме того, Россия стала привлекательной для итальянцев из-за недовольства Трампом.

«Я думаю, большинство итальянцев считает Трампа сумасшедшим», — заявил итальянский политолог Роберто Д’Алимонте. «Даже те итальянцы, которые были настроены проамерикански, выступают против Трампа. Они не считают, что на Америку можно положиться, как это было раньше», — заявил итальянский радиоведущий Джанкарло Локвенци. «Взаимные чувства между Италией и США угасли. Сейчас маяком стал Путин, который говорит: «Защищайте наши границы. Защищайте нашу страну», — резюмировал Локвенци.