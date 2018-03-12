Le Figaro: вместо того чтобы бороться с миграцией, ЕС продолжает разглагольствовать о ценностях

Готовность бороться с массовой иммиграцией сегодня является залогом победы политиков на выборах не только в странах Восточной Европы, но и на западе континента, отмечает обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. Это означает, что истинный раскол в ЕС происходит не между западной и восточной частью Евросоюза, а между народами и политической элитой Брюсселя, которая не придаёт значения насущным проблемам европейцев и продолжает продвигать идеологию общеевропейских ценностей.

Как напоминает обозреватель Le Figaro Эрик Земмур, в 1992 году девизом кампании Била Клинтона был слоган «Экономика, идиот!» Эта фраза была адресована президенту США Джорджу Бушу — старшему, считавшему свою победу гарантированной, благодаря военным успехам в Ираке. Сегодня, по убеждению автора, выражение можно перефразировать и адресовать европейским политикам: «Иммиграция, идиот!»

«Каждый раз иммиграция предстаёт одной из главных тем на выборах: после Германии — в Италии, после брексита — в Австрии. Каждый раз она становится причиной выбывания участников и обеспечивает победу тем, кто решительнее всех намерен бороться с ней», — уверен журналист.

Европейские СМИ ещё совсем недавно утверждали, что раскол в Европе проходит по линии Восток — Запад, «между архаичными обществами, не имеющими длительной демократической традиции, и нашими старыми, достойными восхищения демократиями, мультикультурными обществами, отделёнными от своих христианских корней, безукоризненными правовыми государствами».

Всё это не более, чем миф, уверен автор. Выборы в странах Западной Европы продемонстрировали, что люди на Западе согласны с руководителями на Востоке. «Те, кто кричал о расколе континента, могут успокоиться», — отмечает обозреватель Le Figaro. Однако это единодушие происходит за спиной у западных элит и вопреки «ценностям», лежащим в основе существования ЕС.

«Миграционный наплыв небывалых размеров не побочный эффект существования ЕС. Это квинтэссенция его идеологии», — уверен Земмур. В основе этой идеологии, преследуемой воспоминаниями о гитлеровской эпохе, лежит убеждение, что нацию объединяет не земля и народ, а «ценности», «что границы — всего лишь ненужные преграды, которые вредят торговле, что люди взаимозаменяемы, что они всего лишь производители и потребители без прошлого, корней и идентичности». Эта идеология также предполагает, что государства не имеют права ни отвергать чужестранцев, пришедших на их землю, ни сохранять социальные привилегии местного населения, ни ассимилировать их к своей национальной культуре.

Так, Брюссель не только оставил Италию один на один с волной мигрантов, обрушившейся на её побережье, но и обязал её принимать всех, кто захотел приехать в страну, и практически запретил отправлять их восвояси.

И сегодня протест народов Западной Европы, стоящей в основе создания Европейского союза, угрожает единой Европе как никогда, убеждён автор. «В Брюсселе теперь должны сделать выбор: защищать свои знаменитые «ценности» или терпеть удары под дых от народов. Это вопрос жизни и смерти», — предупреждает обозреватель Le Figaro.

«Каждый раз, когда теория вступает в противоречие с благом общества, ошибочной оказывается теория, поскольку на стороне общества высшая справедливость», — напоминает Земмур в заключение слова французского писателя Альфонса де Ламартина.