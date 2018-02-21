Ведущий Fox News вступился за Орбана: мигранты действительно угрожают Европе

По крайней мере, один политик в Европе бесстрашно бьёт тревогу по поводу того, какое общество хотят создать европейские элиты. Именно то общество, которое почти единодушно отвергли европейские граждане. В ходе своей вчерашней речи, которая дала старт кампании по переизбранию его партии, венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил о том, что политики в Брюсселе, Берлине и Париже собираются разрушить западную цивилизацию своим энтузиазмом по вопросу массовой миграции. По его словам, если её не сдерживать, то в Европе в конце концов может сформироваться мусульманское большинство, а ныне существующая христианская культура будет сведена на нет.

На деле в плане математических подсчётов Орбан отнюдь не сумасшедший. Население Венгрии составляет менее десяти миллионов человек, а уровень рождаемости невысок. Не нужно никакой огромной волны иммиграции из мусульманских стран, чтобы победить, а со временем и уничтожить культуру, существовавшую в течение тысячелетий. Кого это волнует в Америке, которая считается молодой страной? Но если вам уже тысяча лет, то вас это действительно тревожит.

Как показывают опросы, большинство европейцев в общем и целом согласны с этим. В прошлом году большая часть жителей Германии, Франции, Италии, Бельгии и ряда других стран заявили, что хотят полной заморозки иммиграции из мусульманских стран. Естественно, лидеры ЕС обвиняют Орбана в авторитаризме. Просто уморительно, если принять во внимание, что говорят это те, чей лозунг: «Делайте то, что мы вам говорим, иначе — вы ненавидите демократию». Как вам такое в качестве прощания?

Дата выход в эфир 19 февраля 2018 года.