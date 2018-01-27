Newsweek: равняясь на Путина, Орбан строит на Дунае Россию в миниатюре

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AT: о «российском вмешательстве» американцам кто-то врёт — много вопросов к ФБР и Минюсту American Thinker
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Guardian сравнила Цукерберга с Франкенштейном, а Facebook — с монстром Guardian
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T-Online: Россия не потянула серийное производство «чудо-оружия» T-Online
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Daily Mail: звезду Трампа на «Аллее славы» охраняют «русские солдаты» Daily Mail
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В Москве похоронили актрису Наталью Кузнецову
Актриса московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова, скончавшаяся в возрасте 55 лет, похоронена на Митинском кладбище.
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Россияне Шубенков и Лысенко номинированы на звание лучшего легкоатлета Европы в июле
Барьерист Сергей Шубенков и прыгун в высоту Данил Лысенко претендуют на звание лучших легкоатлетов Европы по итогам июля.
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Из «Булгаковского Дома» похитили кота Бегемота
Неизвестная женщина похитила кота Бегемота, который проживал в музее-театре «Булгаковский дом».
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Эксперт оценил прогноз австралийских учёных о росте смертности от погодных бедствий
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прогноз австралийских учёных о росте смертности от погодных бедствий из-за жары в тропических и субтропических регионах, а также о том, что в случае выполнения требований Парижского соглашения негативные последствия могут быть смягчены.
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В Татарстане предупредили об усилении ветра до 15-20 м/с
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупредило о грозе и сильном ветре с 13:00 до 22:00 в четверг, 2 августа. Об этом сообщает «Реальное время».
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В Госдуме предлагают увековечить память убитых в ЦАР журналистов
Первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев готовит запрос в московскую мэрию с просьбой рассмотреть возможность установки мемориальной доски в память о погибших в ЦАР российских журналистах.
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Шойгу открыл памятник командующему ВДВ Маргелову в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову на севере Москвы, сообщает m24.
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Источник сообщил о падении мойщика окон с 30-го этажа небоскрёба Москва-Сити
В российской столице мойщик окон погиб в результате падения с 30-го этажа небоскрёба «Око» делового центра Москва-Сити. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Роскомнадзор ограничил доступ к 226 страницам сайтов по продаже алкоголя
За полтора месяца Роскомнадзор ограничил доступ к 226 страницам сайтов по дистанционной продаже алкоголя, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
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В Госдуме прокомментировали планы Порошенко подать иск против России
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в беседе с ФАН прокомментировал планы президента Украины Петра Порошенко подать иск против России за «нанесённый ущерб в Донбассе».
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Дипломаты выясняют подробности задержания четырёх россиян в Казахстане
Российские дипломаты выясняют подробности задержания четырёх россиян морскими пограничниками в казахстанской акватории Каспийского моря.
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СМИ: Переговоры между «Миланом» и Игуаином сорвались
Руководство «Милана» не смогло договориться о переходе с форвардом туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаином.
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Эксперт оценил заявление Трампа о начале строительства участков стены на границе с Мексикой
Руководитель центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление американского президента Дональда Трампа о начале строительства участков стены на границе с Мексикой.
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В Домодедове в жилом доме произошёл пожар площадью 2 тысячи квадратных метров
В Московской области в Домодедове в многоэтажном жилом доме на Каширском шоссе произошёл пожар площадью 2 тыс. кв. м. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на региональный главк МЧС.
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В Таджикистане предотвратили теракт против российской военной базы
В Таджикистане нейтрализовали подпольную террористическую ячейку запрещённой в стране «Партии исламского возрождения».
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В Совфеде оценили намерение Порошенко предъявить России иск
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесённый ущерб в Донбассе».
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«Одноклассники» запускают рекламную кампанию на федеральном ТВ
Социальная сеть «Одноклассники» запускает рекламную кампанию на федеральных телеканалах. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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По факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Подмосковье организована проверка
В Серпуховском районе вблизи аэродрома Дракино совершил жёсткую посадку двухместный самолёт «Амфибия». По данному факту организована доследственная проверка.
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В Грузии назначили дату проведения президентских выборов
Очередные президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября 2018 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на действующего президента страны Георгия Маргвелашвили.
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Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками прокомментировал гибель болельщика ЦСКА
Директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика московского ЦСКА в драке на Курском вокзале.
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Захарова: никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нет сенсации в том, что в ЦАР находятся российские инструкторы. По её словам, этого никто не скрывал.
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В Херсоне националисты зажгли дымовые шашки возле здания прокуратуры
В Херсоне националисты провели пикеты возле зданий полиции и прокуратуры, требуя предоставить отчёты по расследованию нападений на представителей СМИ и активистов. Об этом сообщает «Лига».
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Эксперт рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Африки
Председатель коллегии Центра исследований и развития Евразийства Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Африки.
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Эксперт оценил сообщения о планах США ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил сообщения о планах Вашингтона ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров.
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Сотруднице краснодарского вуза грозит до 10 лет лишения свободы
Сотруднице одного из краснодарских вузов грозит до 10 лет лишения свободы, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
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В Балтийском море более 10 российских боевых кораблей приступили к учениям
В акватории Балтийского моря проходят тактические учения с участием более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов.
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Лев Лещенко прокомментировал смерть журналиста Сергея Грачёва
Певец Лев Лещенко в беседе с изданием «Ридус» прокомментировал смерть журналиста «Аргументов и фактов» Сергея Грачёва.
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В РФПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Рубин» — «Зенит»
Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин рассказал о возможном переносе матча между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом».
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Спортивный директор РПЛ прокомментировал слова Сёмина о тяжёлом календаре
Спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин прокомментировал слова наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина о тяжёлом календаре для железнодорожников.
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Порошенко планирует предъявить России иск
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен выдвинуть против России иск за «нанесённый ущерб в Донбассе».
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В РПЛ рассказали о возможном изменении дизайна Кубка России по футболу
Коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов прокомментировал информацию о возможном изменении дизайна трофея, который вручается победителю Кубка России.
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Экспедиция Русского географического общества посетит острова Финского залива
Экспедиция Русского географического общества «Гогланд-2018» посетит внешние острова Финского залива, передаёт Nation News.
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Мясную биржу XIX века в Москве сделали объектом культурного наследия
Здание мясной биржи XIX века в Москве включили в список объектов культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства.
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Генконсульство Британии в Петербурге официально закрылось
Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу. Об этом информирует посольство Соединённого Королевства в России в Facebook.
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Представитель ОБСЕ по СМИ шокирован убийством российских журналистов в ЦАР
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир шокирован убийством российских журналистов в ЦАР.
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В Восточно-сибирском институте культуры прокомментировали смерть актрисы Глуховой
И. о. проректора по творческой деятельности Восточно-Сибирского государственного института культуры Виктор Столбовский в беседе с RT поделился воспоминаниями об актрисе Людмиле Глуховой.
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В связи с переходом Рауша в «Динамо» возбуждено уголовное дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с переходом защитника сборной России Константина Рауша из немецкого «Кёльна» в московское «Динамо».
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Суд оставил под арестом бывшего замминистра культуры Пирумова
Суд оставил под арестом обвиняемого в хищении денег на реконструкцию Эрмитажа бывшего замминистра культуры Григория Пирумова.
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В СК сообщили об отсутствии криминала в смерти журналиста Грачёва
Смерть журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачёва, по предварительным данным, не связана с криминалом. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя регионального СУ СК России.
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В РПЛ прокомментировали рекордное число зрителей на матчах первого тура чемпионата
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками прокомментировал рекордное число болельщиков на матчах первого тура чемпионата сезона-2018/19.
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Во Владимире возбуждены дела на сотрудников УФСИН и осуждённых по подозрению в насилии в СИЗО
Во Владимирской области возбуждены уголовные дела о превышении полномочий и совершении насилия в областных учреждениях УФСИН. Об этом говорится на сайте прокуратуры.
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Захарова дала рекомендации по обеспечению безопасности журналистов в сложных регионах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала рекомендации по обеспечению безопасности журналистов, которые отправляются в командировку в сложные регионы.
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Агент: ничего не знаю о ДТП с участием Смолова
Елена Болотова, агент Фёдора Смолова, прокомментировала информацию о ДТП с участием форварда футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова.
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Первый тур РПЛ посетило рекордное количество зрителей
Суммарная посещаемость первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) составила рекордные 169 600 человек.
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Посол: Индонезия ожидает поставку первого из 11 российских самолётов Су-35 к октябрю
Посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди заявил, что индонезийские власти ожидают поставку первого из 11 российских самолётов Су-35 к октябрю.
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Брат обвиняемых в убийстве отца девушек рассказал о семье
Брат обвиняемых в убийстве отца девушек Арсен Хачатурян в беседе с ФАН рассказал о своей семье.
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В «Краснодаре» прокомментировали информацию о ДТП с участием Смолова
В пресс-службе футбольного клуба «Краснодар» опровергли информацию о том, что нападающий клуба Фёдор Смолов попал в аварию.
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Футболист «Барселоны» перешёл в «Эвертон»
Французский защитник испанской «Барселоны» Люка Динь стал игроком английского «Эвертона».
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Глава Международной федерации журналистов призвал власти ЦАР найти убийц троих россиян
Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут призвал власти Центрально-Африканской Республики найти и привлечь к суду убийц троих российских журналистов.
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На Кировском заводе опровергли информацию о сходе с рельсов цистерн с мазутом
Руководитель управления по связям с общественностью ПАО «Кировский завод» Екатерина Ключникова заявила RT, что информация о сходе цистерн с мазутом с рельсов на территории предприятия не соответствует действительности.