Newsweek: равняясь на Путина, Орбан строит на Дунае Россию в миниатюре

Восхищаясь Владимиром Путиным, венгерский премьер-министр Виктор Орбан строит на Дунае Россию в миниатюре, уверен польский журналист Михал Кацевич. В издании Newsweek он объясняет, что, нередко говоря о российском лидере, Орбан описывает собственные мечты и проблемы. Он хочет восстановить величие Венгрии, чтобы, как и Россия, она поднялась с колен, и жалуется, что его политика не находит понимания.

«Виктор Орбан берёт российские деньги и российский газ. Он также принимает идеологию из Кремля. Восхищённый Владимиром Путиным венгерский премьер строит на Дунае Россию в миниатюре», — пишет в польском издании Newsweek журналист Михал Кацевич.

В интервью для итальянской La Repubblica Виктор Орбан снова хвалил Владимира Путина. «В Европе рискованно говорить хотя бы полслова в положительном ключе в адрес Путина. Он представляется с копытами и рогами — как дьявол. Чтобы в вас признали порядочного европейца, следует описывать Путина как дьявола», — говорил венгерский премьер. После этого интервью на общественных сайтах венгерской оппозиции появились карикатуры с двумя дьяволами: у одного было лицо Путина, у второго — Орбана, рассказывает автор.

«Но на самом деле венгерский премьер, говоря о российском лидере, описывает собственные мечты и собственные проблемы. В интервью итальянскому изданию Орбан хвалил Путина за то, что тот восстановил величие былой империи. Теми же самыми словами Орбан привык описывать собственные планы. Он хочет восстановить величие Венгрии. И — похоже, как Путин, — хочет иметь своих олигархов, свои СМИ и усмирённую оппозицию. Так же, как Путин, он хочет, чтобы Венгрия «поднялась с колен». И жалуется, что его политика не находит понимания», — объясняет журналист.

«Европа не понимает Россию», — говорит Орбан. Точно так же не понимает Венгрию, подчёркивает Кацевич.

В августе 2013 года Орбан тайно встретился в Будапеште с Сергеем Кириенко, тогдашним главой «Росатома», то есть российской атомной энергетики. Он обещал ему, что «Росатом» получит контракт на реконструкцию венгерской АЭС «Пакш».

С этого момента он начал явный поворот венгерской энергетики в направлении России. Последним проявлением этого стали заявления Будапешта о том, что Вeнгрия может присоединиться к газовым проектам России: «Южному потоку» и «Северному потоку — 2» .





«Связь Орбана с Путиным выходит далеко за пределы простого прагматизма и экономических интересов», — говорит сотрудник будапештского Центра политических исследований Лорант Дьери. «Этот союз очень эмоциональный, Орбан смотрит на Путина, как на мастера», — добавляет он.

В традиционных новогодних поздравлениях Путин всегда находит несколько тёплых слов для венгерского премьер-министра. В свою очередь Орбан каждый год принимает «хозяина Кремля» и при этом критикует введённые по отношению к России санкции ЕС.





«Подавленные россиянами восстания 1848-го и 1956 года, а также более 40 лет коммунизма привели к тому, что среди венгров преобладал традиционно антиросийский настрой. Но несмотря на это, Орбан изменил их отношение», — объясняет автор.

«Чтобы было смешнее, в преамбуле Конституции, введённой Орбаном в 2011 году, Венгрия послевоенного периода рассматривается не как независимая страна, а как московская оккупационная зона. А сам премьер при каждом случае подчёркивает значение венгерской революции 1956 года. Несмотря на это, как показал опрос будапештского центра Závecz, Путина поддерживает 47 процентов венгров — больше, чем лидеров стран Европейского союза», — резюмирует в издании Newsweek польский журналист Михал Кацевич.