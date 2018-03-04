Болгарский политолог: миграционный кризис повергает жителей востока ЕС в культурный шок
Спасатели нашли два «чёрных ящика» на месте крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
В Оренбургской области произошла авария, в результате которой погибли семь человек.
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, в результате которого погибли 18 человек.
В Москве в субботу, 4 августа, ожидается до +29 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолёта в Красноярском крае. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Роспотребнадзор предупредил о том, что в ряде стран Южной и Северной Америки образовалась неблагополучная ситуация по заболеваемости корью.
ГУ МЧС по Красноярскому краю подтвердило факт жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Туруханском районе. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
В Росстате заявили о росте средней зарплаты в России. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
В Красноярском крае произошло крушение вертолёта Ми-8, по предварительным данным, погибли 18 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен выделить около $300 млн на укрепление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Джулиана Робинсон — адвокат главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявила, что очень обеспокоена из-за состояния здоровья Ассанжа.
Гражданин США, который ранее прибыл на лодке к берегам Чукотки, был доставлен в город Анадырь. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.
После освобождения города Эр-Растана в сирийской провинции Хомс от незаконных вооружённых формирований в свои дома вернулись около 1,5 тыс. беженцев.
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что небо «соответствует лучшим европейским стандартам», и предложил использовать вертолёты в качестве транспортных средств.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание в России специальных административных районов с льготными условиями для работы иностранных компаний.
Бывший министр Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинские власти «стоят за нападениями и убийствами» активистов в стране.
Россиянка Мария Бутина в 2016 году за несколько недель до президентских выборов в США общалась с бывшим членом предвыборной кампании Дональда Трампа Джеффри Гордоном. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на документы разведывательного комитета сената.
Депутат Верховной рады Украины от Оппозиционного блока Юрий Павленко считает, что повышение цен на газ в стране может вызвать дефолт. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.
Московский окружной военный суд в ходе выездного заседания в Санкт-Петербурге 9 августа проведёт судебное заседание по делу о подготовке теракта в Казанском соборе сторонником террористической организации «Исламское государство»* Евгением Ефимовым.
Глава МИД Китая Ван И и его южнокорейский коллега Кан Гён Хва в ходе встречи на полях мероприятий АСЕАН выступили за поддержание дальнейших контактов между Северной Кореей и США.
В Госдуме расценивают предстоящий визит американских политиков в Москву как жест доброй воли и надеются, что это приведёт к возобновлению взаимоуважительного диалога.
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Китая Ван И провели встречу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре, в ходе которой обсудили ситуацию с КНДР и отношения между Вашингтоном и Пекином.
Грузовой космический корабль Dragon совершил посадку в Тихом океане. Об этом сообщает в Twitter американская компания SpaceX.
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что материально-техническое обеспечение украинской армии находится в плачевном состоянии. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян готов вместе с Китаем «защищать стабильность и развитие в регионе».
В Генпрокуратуре Таджикистана заявили, что наезд автомобиля на группу иностранных туристов является терактом, совершённым для дестабилизации обстановки в республике.
В Хостинском районе Сочи двух детей унесло течением реки, в их поисках участвуют около 400 человек. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что правоохранительные органы страны не расследуют нападения силовиков на сотрудников СМИ надлежащим образом. Об этом сообщает «Громадське».
США пересматривают возможность участия Турции в системе преференций для импорта определённых товаров в Соединённые Штаты (Generalized System of Preferences — GSP). Об этом сообщается на сайте торгового представителя США.
В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа неизвестные убили 11 человек в жилом доме. Об этом сообщает Milenio.
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября.
Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Латвии четырёх военных вертолётов UH-60M Black Hawk, десяти двигателей и оборудования. Об этом информирует Defence News.
В нескольких провинциях Сирии при обстрелах со стороны незаконных вооружённых формирований за сутки погибли три человека.
Испанская «Барселона» достигла договорённости с «Баварией» о переходе футболиста мюнхенского клуба Артуро Видаля.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал недовольство спортсменов, которые считают, что игроки национальной команды не должны были получать звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение с 15% до 20% предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме.
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с ФАН рассказала об открытом письме в адрес американских сенаторов.
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик ответил на вопросы о возможной смене гражданства.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе по боксу Александр Усик прокомментировал драки украинских политиков и заявил о готовности привезти им боксёрские перчатки.
«Краснодар» близок к приобретению защитника итальянской «Аталанты» Берата Джимсити.
Бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну предъявлено обвинение в оказании давления на судью Конституционного суда.
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подал документы на поступление в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе по боксу Александр Усик признался, что его боксёрские пояса охраняет шпиц Снег.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается показ фильма в рамках конкурсов на фестивалях без прокатного удостоверения.
Московский «Локомотив» согласовал с немецким клубом «Шальке» переход нападающего сборной Швейцарии Бриля Эмболо.
Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что неизвестные пытались подать в суд в США документы от имени её защиты.
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий обладателям паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу посещать Россию без визы.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров в форте Брегансон обсудили проблематику брексита.