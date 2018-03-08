CNBC: от выборов в Италии выиграла Россия

На парламентских выборах в Италии победу одержали «Движение пяти звёзд» и правоцентристская «Лига» — партии, которые призывают к отмене антироссийских санкций и ратуют за улучшение отношений между Римом и Москвой. Поэтому, по выражению CNBC, от итальянских выборов выиграла и Россия, хотя официально своих оценок результатам голосования она не даёт.

Движение пяти звёзд и правоцентристская «Лига» стали главными победителями на прошедших в Италии выборах, пишет CNBC, ведь рейтинг их поддержки среди населения значительно возрос. И от таких результатов выигрывает и Россия, которая давно сближается с европейскими партиями, выступающими против истеблишмента, пишут авторы статьи.

И Движение пяти звёзд, и «Лига» критикуют антироссийские санкции и могут отменить их, если получат власть, предрекают журналистки. «Мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, мы хотим, чтобы Россия была нормальным и естественным партнёром для Европы», — заявил в разговоре с представителями телеканала заместитель председателя «Лиги» Лоренцо Фонтана. Кроме того, когда его спросили, получили ли они поздравления от Москвы, он ответил, что «уверен, что там будут довольны нашими результатами». Также он пообещал: «Со временем мы увидим, сможем ли мы наладить с Россией те отношения, которые хотим, но вообще мы хотим этого в большей степени для Европейского союза и для итальянской экономики».

Россия на официальном уровне исход выборов в Италии не комментирует, отмечая, что это внутреннее дело государства. «Мы заинтересованы в том, чтобы Италия оставалась нашим добрым партнёром, нашим перспективным партнёром и чтобы Европа была процветающей, развивающейся и также находилась в добрых отношениях, основанных на принципах взаимной выгоды и взаимного уважения, с Российской Федерацией», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В марте 2017 года Россия подписала соглашение о сотрудничестве с партией «Лига», которая тогда называлась «Лига севера». Бывший вице-президент США Джо Байден и бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер даже утверждали, что Россия активно помогала «Лиге» и Движению пяти звёзд, чтобы оказать влияние на выборы в Европе и на конституционный референдум, который привёл к отставке премьер-министра Маттео Ренци.

Представители этих партий подобные утверждения опровергали, называли их «бездоказательными фейковыми новостями». «Ренци проиграл референдум и проиграет на выборах потому, что у итальянцев есть голова на плечах, а не потому, что Путин этого хочет», — говорил глава «Лиги». Россия, со своей стороны, отрицает, что выделяла итальянским партиям какую-либо финансовую помощь.

Уже после выборов, в понедельник, Лоренцо Фонтана раскритиковал антироссийские санкции. «Из-за геополитических проблем, ничего общего с Италией не имеющих, были наложены санкции (на Россию), которые на самом деле ударили по итальянской экономике и определённо принесли нищету нашему народу. Мы хотим искоренить санкции против России, и мы хотим с ней сотрудничать, чтобы искоренить радикальный ислам. Так что мы заинтересованы в более близких отношениях с Россией», — заявил он.

Впрочем, отмечает CNBC, ни одна из итальянских партий не получила абсолютного большинства голосов, так что им в любом случае придётся вести переговоры для формирования правительства.