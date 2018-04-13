Global Times: в Харбине открылся православный храм с первым священником-китайцем

После ремонта в китайском Харбине открыл свои двери Храм Покрова Пресвятой Богородицы, пишет Global Times. На службу, которую провёл первый в истории существования Китайской православной церкви священник-китаец, пришло порядка 100 прихожан, отмечает издание.
В городе Харбин граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян после ремонта вновь открыл свои двери православный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает Global Times.
В субботу 7 апреля порядка 100 прихожан пришли на службу в храм, который до этого был закрыт на ремонт с 2014 года. Управление провинции по делам религий сообщило: «На данный момент в Харбине насчитывается около 100 православных верующих, на которых приходится один священник и один храм. Мы помогли финансировать ремонтные работы».
Первую после открытия службу провёл настоятель храма Юй Ши. За 60 лет существования Китайской православной церкви он первый священник-китаец, его рукоположение в сан состоялось в 2015 году.
«Юй получил разрешение Государственного управления по делам религий и признан Русской православной церковью», — отметил профессор Пекинского педагогического университета, специализирующийся на изучении православия, Чжан Байчунь.
Как отмечает Global Times, православие не входит в пять крупнейших религий Китая, включающих в себя буддизм, католицизм, даосизм, ислам и протестантизм. По словам Чжана Байчуня, крупнейшая православная община в Китае находится в городе Аргунь во Внутренней Монголии и насчитывает порядка 3—4 тыс. человек. Всего, по данным РПЦ, на сегодня в стране проживает 15 тыс. православных. Кроме того, многие китайские гиды, работающие с Россией, слушают лекции о православии, а также о российской истории и культуре.
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