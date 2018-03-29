Guardian: пасхальная традиция испанских военных вызвала конституционный спор

Приказ Министерства обороны Испании приспустить флаги по всей стране на Пасху в память о смерти Ииуса Христа вызвал возмущение народного защитника Франсиско Фернандеса Маругана, пишет The Guardian. Омбудсмен подчеркнул, что, как гласит Конституция, Испания — светское государство, которому не следует демонстрировать предпочтение одной из конфессий перед остальными.

В Испании разгорелся «конституционный спор», после того как Министерство обороны страны приказало приспустить флаги на католическую Пасху в память о смерти Христа, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, уже второй год подряд испанское Минобороны отдаёт приказ «с 14:00 Великого четверга по 00:01 Воскресения Христова держать национальные флаги приспущенными во всех воинских подразделениях, на базах, в центрах и казармах, а также в самом Министерстве обороны и его региональных департаментах». Представитель ведомства заявил, что такой приказ был отдан «в соответствии с традициями» испанских вооружённых сил.

Однако народный защитник Франсиско Фернандес Маруган раскритиковал инициативу Минобороны, подчеркнув, что, согласно Конституции, Испания — светское государство. Как гласит одна из статей главного документа страны, «ни одна религия не должна носить характер государственной», а власти обязаны поддерживать взаимодействие между католической церковью и другими конфессиями.

Проведя в 2018 году соцопросы, испанские специалисты выяснили, что католиками себя называют 68,5% населения, 26,4% утверждают, что они атеисты. Также в стране проживают порядка 2 млн мусульман и 50 тыс. евреев.

В ответ на критику Маругана Минобороны заявило о том, что в соответствии с постановлением от 2017 года представители вооружённых сил имеют право «принимать участие в празднованиях религиозного характера, в которых традиционно участвует армия». На это омбудсмен возразил, что данное постановление не предусматривает оказания воинских почестей по религиозным причинам — таким как поминовение Иисуса Христа и празднование его воскрешения. По мнению Маругана, из-за такой практики люди могут решить, что «государство склонно почитать одну религию больше, чем другие», а светские власти должны демонстрировать своё нейтральное отношение ко всем конфессиям.