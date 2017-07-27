Jyllands-Posten
Jyllands-Posten: Россия вновь укрепляет военные форпосты в Крыму
Военное присутствие России на Крымском полуострове — это не только история, пишет Jyllands-Posten. И хотя точные цифры найти довольно сложно, но российских солдат в Крыму с 2014 года «стало значительно больше», отмечает автор. Между тем Киев с тревогой наблюдает за «наращиванием вооружений» в Крыму и предупреждает, что это может привести к серьёзным последствиям, сообщается в статье.
Jyllands-Posten: проблемы российской экономики МВФ объяснил демографией
Эксперты Международного валютного фонда опубликовали доклад об основных тенденциях в российской экономике, пишет Jyllands-Posten. Составители отчёта называют демографический кризис одним из факторов, сдерживающих развитие российской экономики, и в качестве решения призывают Москву повысить пенсионный возраст граждан.
JP: Новая должность Расмуссена не ухудшит отношений Дании и России
Бывший датский премьер-министр и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен стал советником украинского президента Петра Порошенко как частное лицо и не имеет никакого отношения к датскому государству, пишет датская газета Jyllands-Posten. По мнению экспертов, политику Копенгагена по отношению к Москве это назначение не изменит, считают датские эксперты.