Jyllands-Posten: Россия вновь укрепляет военные форпосты в Крыму

Военное присутствие России на Крымском полуострове — это не только история, пишет Jyllands-Posten. И хотя точные цифры найти довольно сложно, но российских солдат в Крыму с 2014 года «стало значительно больше», отмечает автор. Между тем Киев с тревогой наблюдает за «наращиванием вооружений» в Крыму и предупреждает, что это может привести к серьёзным последствиям, сообщается в статье.